As varizes são consideradas multifatorial, ou seja, causada por vários fatores. Um dos mais conhecidos é a idade avançada. Conforme a pessoa envelhece, maior é o risco de problemas vasculares. No entanto, essa condição também pode afetar os mais jovens.

Segundo a regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), alguns estudos populacionais têm demonstrado um aumento na incidência de varizes em crianças e adolescentes, que acometem aproximadamente de 10 a 15% dos estudantes que cursam o ensino médio.



O cirurgião vascular e angiologista Fábio Rocha explica que, na maioria das vezes, isso não costuma causar maiores problemas na saúde do adolescente, mas pode afetar significativamente a sua autoestima.



Adolescência

“A idade não é o único fator de risco para as varizes. Quando se fala em adolescentes, a maioria dos casos estão relacionados ao histórico familiar da doença”, explica Fábio Rocha.



De acordo com a SBACV, o risco de desenvolver varizes chega a 90% quando ambos os pais apresentam a doença. Caso apenas a mãe tenha, o risco é de 62% e se o pai for portador, o índice é de 25%.

Além da carga genética, pode acontecer que os hormônios das primeiras menstruações ocasionem a formação de vasinhos. Outro motivo é o uso de anticoncepcionais combinados que possuem estrógeno e progesterona, hormônios que podem prejudicar o sistema circulatório.



Outros fatores que podem influenciar:

Gravidez na adolescência

Tabagismo

Sobrepeso

Sedentarismo



Sintomas

Os sintomas das varizes na adolescência são semelhantes aos que os adultos experimentam, afirma o cirurgião vascular. “O mais frequente deles é a sensação de pernas pesadas. Isso acontece porque os vasos sanguíneos da perna apresentam algum grau de dificuldade em bombear o sangue de volta para o coração”. Outros sintomas associados a varizes durante a adolescência são queimação nas pernas, sensação de formigamento, inchaço e coceira.





Diagnóstico e riscos

Fábio Rocha diz que se as varizes surgirem durante a adolescência, não há motivo para pânico. A medicina pode ajudar. “Existem várias modalidades de tratamento para essa doença e o cirurgião vascular poderá indicar a que for mais adequada para o seu caso. Para isso, é imprescindível agendar uma consulta médica que fará o diagnóstico completo”, conta.



Uma vez realizado o diagnóstico, o médico elaborará um plano individualizado de tratamento, considerando todas as variáveis do caso. Além disso, ele pode indicar o uso de paliativos como a meia de compressão para aliviar as dores e melhorar a circulação. “As varizes, se não forem tratadas, podem provocar outros problemas de saúde, como inchaço, dor, cansaço, feridas, sangramentos, manchas escurecidas e até trombose em casos mais extremos”, diz Fábio Rocha.





“A doença afeta a autoestima, principalmente em adolescentes, já que é uma fase em que os jovens se preocupam bastante com a aparência. Tratar as varizes pode representar não só uma recuperação da saúde física, mas também do aspecto emocional”.

Tem como prevenir?

“A prevenção de varizes pode começar desde cedo, com a adoção de alguns hábitos simples no dia a dia”, orienta Fábio Rocha. Veja alguns hábitos de prevenção:

Manter o peso saudável

Praticar exercícios físicos regularmente, como: caminhada, corrida, natação ou ciclismo

Ter uma alimentação equilibrada

Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Evitar o uso de saltos muito altos por longos períodos

Evitar usar roupas muito justas, principalmente nas pernas

Alternar entre estar em pé e sentado para manter o fluxo sanguíneo

Usar meias elásticas, quando indicadas pelo médico

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia