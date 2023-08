683

Passar um período excessivo sentado ou deitado tem efeitos fisiológicos semelhantes à inatividade física Freepik

Pesquisa sobre o comportamento sedentário publicada na revista científica Physiological Reviews destaca a importância do movimento para a saúde. Cientistas se dedicaram a revisar a literatura durante três anos e compilaram seus achados em uma espécie de "enciclopédia" com mais de 100 páginas.





A mensagem central éque ressalta a necessidade de preencher lacunas em pesquisas clínicas e experimentais para compreender melhor os efeitos fisiológicos da combinação entre exercícios com interrupções do período sedentário, já que, atualmente, não existem estudos suficientes para determinar a quantidade ideal de redução do comportamento sedentário para evitar riscos à saúde.Entre os problemas fisiológicos causados por esse comportamento estão a resistência à insulina, disfunção vascular, redução cardiorrespiratória, perda de massa e força muscular, além do aumento da massa de gordura corporal e visceral. Passar um período excessivo sentado ou deitado tem efeitos fisiológicos semelhantes à inatividade física.