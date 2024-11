Permanecer com um corpo estranho no olho pode resultar em complicações sérias, por isso é necessário buscar ajuda médica para que seja retirado

A entrada de um cisco no olho é um incômodo que pode causar dor, irritação, vermelhidão, ardência e coceira intensa. Diferentes regiões do Brasil têm enfrentado temporais nesta primavera e os ventos fortes elevam a chance de corpos estranhos, como poeira, areia, diferentes fragmentos ou cílios, entrarem no globo ocular. O ideal, em caso de ventania, é procurar proteger a área da visão nos ambientes ao ar livre.







Ao perceber um corpo estranho no olho, o primeiro cuidado é não esfregar, pois a ação pode tornar o quadro ainda pior, com lacrimejamento, visão embaçada, além do risco de arranhar a córnea ou causar lesões mais graves.

O médico oftalmologista, chefe do pronto-socorro do Hospital de Olhos, Pedro Antonio Nogueira Filho, recomenda manter a calma e procurar um local protegido, que tenha água corrente.







O especialista explica o que fazer em caso de cisco no olho:







- Lave as mãos com água e sabão





- Instile colírio lubrificante por algumas vezes até chegar a um pronto socorro oftalmológico mais próximo





- Evite piscar ou pressionar as pálpebras, mantendo os olhos fechados, em vigência da sensação de dor a movimentação





- Naqueles episódios mais desconfortáveis, procure lavar os olhos em água potável e corrente e, em seguida, procure um serviço médico oftalmológico especializado

De acordo com Pedro Antonio, "permanecer com um corpo estranho no olho pode resultar em complicações sérias, por isso é necessário buscar ajuda médica para que seja retirado, sem causar danos ao globo ocular."







O especialista alerta ainda que, "em alguns casos, a sensação de cisco no olho pode ser sintoma de problemas oculares como as inflamações, conjuntivites, terçol, ou mesmo a síndrome do olho seco, além de eventuais lesões na córnea ou problemas atrelados ao uso de lentes de contato. É importante investigar a causa com um médico oftalmologista para que se chegue a um diagnóstico preciso e ele possa indicar o tratamento".

Vale lembrar que lavar bem as mãos antes de levá-las aos olhos e higienizar corretamente as lentes de contato são medidas que contribuem para a saúde ocular.

