Os relacionamentos tóxicos atingem pessoas de diferentes idades, classes sociais e formações. Segundo Paulo Dorta, terapeuta e autor do livro “Rota para Sintonia Interior”, a maioria das pessoas não percebe imediatamente que está em uma relação prejudicial, mas existem sinais claros que podem indicar um relacionamento tóxico.

Abaixo, ele aponta cinco sinais para identificá-los e maneiras de enfrentá-los.



1- Desequilíbrio de papéis e tarefas domésticas



De acordo com Paulo, as pessoas tendem a entrar em relacionamentos amoroso levando relacionamentos pessoais, familiares e até religiosos que perpetuam a ideia de que a mulher, especialmente em um modelo de relacionamento heteronormativo, deve servir o parceiro. Esse papel imposto de forma inconsciente faz com que a divisão de responsabilidades e tarefas domésticas se torne desigual, especialmente quando o parceiro possui um comportamento mais tradicional. Esse desequilíbrio pode causar frustração e ressentimento, transformando o relacionamento em algo tóxico.

O terapeuta destaca que é fundamental conversar abertamente sobre divisão de tarefas para estabelecer uma parceria equilibrada.

2 - Medo do desconhecido



Muitos permanecem em relacionamentos tóxicos por medo de enfrentar o que vem após o término. Enfrentar o julgamento de familiares, amigos e até da própria sociedade é um desafio - especialmente para quem ainda está vinculado a opiniões religiosas ou normas sociais.

O medo de ficar só também é um grande impeditivo. O terapeuta orienta que o autoconhecimento e a reflexão sobre os medos pessoais são passos importantes para se libertar de uma relação prejudicial.

3 - Esperança de mudança no parceiro



Paulo observa que a esperança de que o parceiro mude é uma das principais razões pelas quais as pessoas permanecem em relações tóxicas. Muitas pessoas acreditam que pequenos gestos indicam uma transformação futura que, segundo o terapeuta, raramente acontece.

O especialista aconselha que em vez de esperar mudanças no outro, foque em fortalecer sua própria autoestima e autonomia emocional.

4 - Dependência emocional e financeira



A dependência pode ser emocional, financeira ou até energética, e impede que muitas pessoas saiam de uma relação prejudicial. Isso é especialmente comum em situações em que uma pessoa sente que precisa de parceiro para validação ou sustentação, ou que não conseguiria se sustentar sozinha. "Desenvolva sua independência e busque suporte emocional fora do relacionamento, assim, você se sente mais fortalecida para enfrentar uma possível separação".



5 - Baixa autoestima



Relacionamentos tóxicos são fortemente alimentados pela baixa autoestima. Pessoas que não se valorizam ou que têm uma autoimagem negativa podem se sujeitar a condições ambientais acreditando que não merecem coisa melhor.

O terapeuta recomenda buscar ajuda para trabalhar a autoestima e fortalecer a própria identidade, essencial para tomar decisões que priorizem o próprio bem-estar.

Dados alarmantes



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência dentro de casa - um sinal claro de uma relação abusiva e tóxica. Identificar esses sinais e buscar apoio emocional, seja através de terapias ou grupos de apoio, pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada.

2ª Semana de Estudos



Para aqueles que buscam não apenas identificar e lidar com relacionamentos tóxicos, mas também transformar suas vidas e atingir novos níveis de bem-estar, a 2ª Semana de Estudos em Sintonia: terapias integrativas e desenvolvimento humano chega com o tema "Prosperidade" entre os dias 25 e 29 de novembro. Este evento oferece uma oportunidade para aprender técnicas de terapias integrativas que podem desbloquear o potencial de uma vida próspera e equilibrada. Com acesso digital, os participantes podem explorar o conteúdo no seu próprio ritmo, com a conveniência de acessar tudo pelo celular.

Serviço

2ª Semana de Estudos em Sintonia: Terapias Integrativas e Desenvolvimento Humano

Data: 25 a 29 de novembro

Valor do evento: R$ 50

Onde: online

Inscrições: https://www.paulodorta.com/ii- semana-de-estudos-em-sintonia- terapias-integrativas-e- desenvolvimento-humano- prosperidade