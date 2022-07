Quando é o momento de terminar a relação?

A plataforma de atendimento on-line Fepo Psicólogos realizou uma pesquisa que revela que 84,6% dos brasileiros já demonstraram algum nível de carência excessiva em um relacionamento. Desses, 14,6% afirmaram que este foi o principal motivo para terminarem na ocasião. A pesquisa foi feita com pessoas de 18 a 55 anos, das cinco regiões do país, no começo de fevereiro deste ano.

Carência Ao perceber o desgaste do relacionamento, o melhor a fazer é diferenciar amor de carência afetiva. Ela se caracteriza como uma dependência acima do normal em relação a outra pessoa, e pode ser um combustível para relacionamentos tóxicos.

O outro extremo é você querer tudo, mas não doar. É importante analisar a sua postura: você dedica seu tempo ao relacionamento? Procura surpreender o parceiro? Gera valor na relação de vocês? Ou fica apenas esperando a iniciativa do outro?. “Existe o outro extremo, você precisa ter uma visão de futuro, se doar”, destaca. Em suma, o relacionamento deve acabar quando ele gera prejuízo: se um dos lados doa mais do que recebe, não tem retorno, é hora de acabar.

Grande risco é ‘tolerar o intolerável’

Existem sinais que ajudam a identificar a carência afetiva. Entre eles estão o sentimento de carência e solidão após uma separação, que são cultivados e persistem por um longo tempo, o que pode ocasionar crises de ansiedade e depressão.

O especialista em relacionamentos também chama a atenção para as consequências perigosas da carência afetiva. “Um grande risco é o abuso. A pessoa esquece quem é e acaba tolerando maus-tratos, agressão verbal e tolera o intolerável.” A dica é que a pessoa se foque no que está sob seu controle. Quem está bem afetivamente conseguirá seguir em frente sem se abalar.

Ítalo acrescenta que o problema leva quem sofre a uma interpretação equivocada do que é o amor. “O amor não é duro, ninguém sofre por amor, mas sim por carência, por idealização e expectativa. O amor é lindo. Eu gosto muito de uma frase: ‘Se não lhe der sossego, não é amor, é apego.’”





AMOR VERDADEIRO Segundo Ítalo, faz parte da convivência o olhar para o outro, conversas, saber lidar com coisas boas e ruins no dia a dia e todos os detalhes que preenchem e satisfazem os envolvidos. “O amor real conta com altos e baixos. Apesar disso, se escolhe estar com a pessoa. Carência é uma inflamação do coração mostrando que há algo errado com você, é uma disfunção da nossa identidade”, comenta.

“Tem pessoas que falam que são carentes e ciumentas, mas isso não é verdade. Na certidão de nascimento não diz que a pessoa é ciumenta: ‘olha que linda, nasceu com três quilos, 49 centímetros e ciumenta; isso não existe’. Esse traço ciumento é construído ao longo da vida e mostra que é necessário olhar para dentro. No final das contas, o grande segredo de tudo é o autoconhecimento. Buscar ajuda profissional, como terapia, é a recomendação.”