Já ouviu falar na medicina integrativa? Conheça 5 benefícios dessa prática

Medicina Integrativa se tornou uma aliada no processo de tratamento de diversas doenças (foto: Freepik)

O termo(MI) foi criado, no final da década de 1990, para se definir um novo modelo de saúde baseado no cuidado integral do paciente, com uma abordagem mais holística . Em meados de 2017, a unidade técnica de medicina tradicional e complementar da(OMS) adicionou esse termo para abordagens integrativas na medicina convencional em relação às políticas, conhecimentos e práticas.