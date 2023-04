Literatura: o que fazer quando a vida perde o sentido?

Myriam Filippi cria guia para quem busca respostas para perguntas desafiadoras (foto: Arquivo pessoal)



Instrutivo, com linguagem clara e objetiva. No livro “O que fazer quando a vida vai perdendo o sentido?”, Myriam Filippi oferece caminhos para lidar com momentos de turbulência e complicações internas em meio a muitos pensamentos e perguntas sem respostas. Para aqueles que escolheram viver uma vida em “piloto automático”, a narrativa apresenta escolhas para que a pessoa se reencontre.

A terapeuta holística, Myriam Fillipe, formada em Comunicação Social, tem se dedicado desde 1998 aos estudos e pesquisas em meio aos tratamentos holísticos, utilizando como principal ferramenta a medicina do autoconhecimento para compreender cada vez mais o indivíduo e sua potencialidade interna. “Minha vida já perdeu o sentido várias vezes e quando estive nesse lugar de escuridão, comecei a entender os ciclos de morte e renascimento. Temos sempre que trazer um novo significado para a vida, pois faz parte dela perder o sentido, sendo um processo natural”, relata a autora.

“Minha inspiração foi um mergulho no que chamo de medicina do autoconhecimento. Entendi que cada ser carrega a sua existência, e que precisamos adentrar no nosso mundo interior para descobrir de verdade quem somos e poder viver uma vida com mais propósito, ou seja, alinhados ao que de fato viemos fazer aqui. E isso nos ajuda a encontrar o verdadeiro sentido da vida.”

Em entrevista ao Estado de Minas, ela explica que o objetivo do livro é fazer as pessoas se entenderem melhor. “É trazer o entendimento de nossos processos interiores, e ferramentas de autoconhecimento que me ajudaram nesse caminho interior, para que eu pudesse acessar os conhecimentos sobre mim e o universo ao meu redor. Senti esse chamado de compartilhar para que mais pessoas tivessem acesso ao entendimento sobre si mesmas.”

A escritora recomenda um exercício para ajudar as pessoas a desenvolver o seu projeto de vida. “Há muitas dicas de caminhos para trilhar uma vida com mais plenitude e felicidade.”

A publicação faz parte do Projeto Despertar da Jornada, idealizado por Myriam para ajudar as pessoas a criarem as próprias histórias de saúde, sucesso e bem-estar.

O livro está disponível em formato físico e em e-book nos sites Amazon, Viseu e site Despertar da Jornada.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

(foto: Reprodução)

Serviço





Livro: O que fazer quando a vida vai perdendo o sentido?

Autora: Myriam Filippi

Editora: Viseu

Páginas: 150

Preço: R$49,00 (físico)

e R$ 9,90 (eBook)

Venda: Amazon, Viseu,

Despertar da Jornada