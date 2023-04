Livro-oráculo tenta dar respostas às questões da existência humana

Escritor e professor catalão Pere Sánchez Ferré fará palestra no lançamento da obra de Louis Cattiaux (foto: Barca do Sol/Attar Editorial)

O escritor e professor catalão Pere Sánchez Ferré estará em Belo Horizonte, na quarta-feira (19), para o lançamento do livro, em português, “A Mensagem Reencontrada ou o Relógio da Noite e do Dia de Deus”, do pintor francês e alquimista Louis Cattiaux (1904-1953).

A obra é definida como um livro-oráculo que pode ser aberto ao acaso e responder às perguntas que lhe são feitas. É uma obra que se harmoniza com as grandes tradições cristãs e traz a sabedoria universal de onde vieram todas as escolas iniciáticas e religiões. Louis Cattiaux foi um artista, poeta e místico francês, que escreveu o livro em 1946.

A obra é uma mistura de poesia, filosofia e misticismo, envolvendo temas como a busca da verdade, a natureza divina do homem e a relação entre o mundo espiritual e o físico. É considerado um clássico da literatura esotérica e tem sido uma influência para muitos artistas e pensadores ao longo dos anos.

“Trata-se de uma doutrina que está na raiz e no fundamento do qual nascem todas as religiões, como uma atualização da sabedoria universal, que é atemporal”, comenta Ferré.

VISÃO SOBRE SI MESMO Pere Sánchez Ferré afirma que os ensinamentos da obra foram reveladores para ele e mudaram a visão sobre si mesmo, sobre a humanidade e sobre o destino que nos espera. Ele também destaca que "A Mensagem Reencontrada" é profundamente ecumênica e compatível com todas as religiões e crenças, já que surge da raiz espiritual comum a todos os povos. “Eu vivia um período de muitas inquietudes espirituais, e não havia muitas obras traduzidas para o espanhol. Foi quando tive contato com essa publicação singular, nova, lançada pela primeira vez em espanhol, em 1978”, relata.

Com a nova edição do livro no Brasil, Pere Sánchez Ferré espera que a obra seja mais conhecida no país, pois traz uma visão muito similar ao espírito do Brasil - ecumênico e acolhedor. “Uma amiga brasileira que me visitava em Barcelona pegou uma versão em espanhol e achou incrível o livro não estar publicado em português. A partir daí, ocorreu um processo fácil e harmonioso até que ele foi traduzido e lançado no Brasil.”

O lançamento será em Belo Horizonte no dia 19, na Livraria Quixote, com a presença do escritor e professor catalão Pere Sánchez Ferré. O prefácio do livro foi escrito pelo filósofo e poeta Lanza del Vasto (1901-1981), amigo de Ghandi e ativista da não-violência.

Serviço:

Livro: “A Mensagem Reencontrada – ou o Relógio da Noite e do Dia de Deus”

Publicação: Edições Barca do Sol/Attar Editorial

Autor: Louis Cattiaux (presença de Pere Sánchez Ferré no lançamento)

Preço: R$ 80

Venda: Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274 - Savassi)

