Livro: conheça as histórias de batalhas de uma mãe solo

Medo de envelhecer e dificuldades de mãe solo movimentam a jornada de Alice em novo livro da escritora (foto: Companhia Editorial/Divulgação)

Em 2022, mais de 100 mil crianças foram apresentadas em cartório por mães solo, o maior número em cinco anos, segundo a Associação de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). A realidade recorrente no Brasil é pano de fundo na trama de "A Ascensão de Alice", da escritora Sônia Gandra.

O livro, lançado em fevereiro deste ano, é inspirador e levanta questões sociais de grande relevância. Na obra, Alice é uma jovem engenheira química que, em busca de reconhecimento profissional, embarca em uma missão pela Amazônia. Lá, encontra uma planta com extraordinário poder de restauração celular, um segredo guardado a sete chaves por povos indígenas.

A personagem resolve então levar a descoberta à indústria de cosméticos. Ela só não esperava que o produto causasse um inesperado efeito colateral: a paralisação total do envelhecimento. É aí que vê os anos passarem e precisa lidar com a perda de amigos e familiares. Para aqueles que buscam histórias que misturam ficção com realidade, o romance de Sandra Gandra oferece uma leitura prazerosa e fascinante.

Formada em publicidade e pós-graduada em gestão estratégica da comunicação, Sônia Gandra tem dedicado sua vida, após se aposentar, em 2015, à literatura, quando escreveu seu primeiro romance “Inomináveis”.

“A ascensão de Alice” é uma história repleta de relações entre mulheres, traz as experiências da minha própria vida, entremeada às observações que faço de tudo à minha volta. Eu amo me conectar às pessoas. Isso para mim é natural. Desde muito nova, observava as pessoas passando na rua e imaginava que tipo de vida cada uma delas teria. Criava histórias para elas. Era um passatempo. Acho que já era uma escritora mirim”, relata a autora.

Em entrevista ao Estado de Minas, Sandra conta que o livro se propõe a entreter em meio a diversidade dos acontecimentos. “O principal objetivo é divertir as pessoas enquanto abordo temas diversos e polêmicos, como a incessante busca pela juventude ou até onde as pessoas são capazes de ir em busca de sucesso. Sinto que alcancei esse objetivo ao escutar de uma leitora ou leitor, que não conseguiam parar de ler meu livro, ou que se emocionaram às lágrimas. Sinto que toquei um coração e isso é tudo que interessa, tocar o coração das pessoas com assuntos diversos e abordagens inovadoras. É para isso que escrevo, para surpreender e encantar, para ensinar novos olhares sobre coisas antigas e, se possível, ganhar o coração dos meus leitores com minhas narrativas”, explica.

“A ascensão de Alice" é um livro dedicado especialmente ao meu público feminino, mas que pela narrativa repleta de suspenses, ação e conflitos, agrada igualmente ao público masculino. Narra o relacionamento de mãe solo (como eu) e filha. Fala sobre sonhos e valores, culpas e escolhas, amizades, paixão e amor.”

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Livro: A ascensão de Alice