São aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil diagnosticadas com doenças autoimunes, como o lúpus, Alzheimer e fibromialgia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Nesses casos, o tratamento precoce é fundamental e técnicas como a acupuntura se tornam aliadas significativas para indivíduos que enfrentam essas condições.

Para esclarecer de que maneira a acupuntura contribui para o tratamento dessas doenças, o Bem Viver entrevistou a médica acupunturista Milena Lopes de Miranda, membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Confira o bate-papo:

1. Qual é o papel da acupuntura no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e Alzheimer? Como ela pode ajudar no manejo da fibromialgia e outras condições?

A acupuntura tem por objetivo corrigir as disfunções dos nossos órgãos, dessa forma ela vai induzir o nosso cérebro a produzir nossos remédios naturais, como a encefalina e dinorfina; ajudando no controle das dores produzindo serotonina - os quais melhoram o nosso humor e dá a sensação de bem estar; além de colaborar para reduzir as substâncias inflamatórias circulantes no nosso corpo, ou seja, reduzindo a agressão dos processos auto imunes.

2. Quais são os principais benefícios da acupuntura em comparação com outras abordagens terapêuticas para essas condições?

A acupuntura, por ser uma técnica que não usa nenhuma substância externa, é uma alternativa sem efeitos colaterais como as medicações. Além disso, não vai interferir negativamente nos demais tratamentos e em virtude dos seus resultados benéficos vai auxiliar, em muitas situações, a redução ou mesmo retirada de medicações em uso.

3. Como a acupuntura é integrada ao tratamento convencional de pacientes com doenças autoimunes e fibromialgia?

O médico acupunturista e o reumatologista vão trabalhar em parceria. Os dois tratamentos podem e devem ocorrer ao mesmo tempo. A partir da percepção de melhora clínica e laboratorial, o reumatologista poderá decidir pela redução ou mesmo retirada das medicações.

4. Quais são as precauções que os pacientes devem tomar ao considerar a acupuntura como parte de seu plano de tratamento para essas condições?

Estar atendo para procurar sempre um profissional médico com formação em acupuntura, pois com as duas formações médicas ele terá capacidade de oferecer o melhor tratamento ao paciente.

5. A acupuntura é uma opção viável para todas as pessoas que enfrentam doenças autoimunes e fibromialgia, ou existem critérios específicos que determinam sua aplicabilidade?

Sim, a acupuntura é uma excelente opção para praticamente todas as pessoas independente da sua idade ou condição clínica.

6. Como é determinado o protocolo de acupuntura para pacientes com doenças autoimunes e fibromialgia? Ele varia de acordo com a gravidade da condição ou outros fatores individuais?

A escolha de pontos depende da condição /disfunção de cada paciente, depende dos sintomas que ele estará manifestando. Essa escolha será feita pelo médico após uma consulta com a escuta da história de cada paciente.

7. Quais são os resultados que os pacientes podem esperar ao incorporar a acupuntura em seu plano de tratamento para essas condições?

São vários os benefícios percebidos pelos pacientes: melhora da qualidade de sono, redução da dor, redução dos inchaços pelo corpo, melhora da fadiga/ cansaço, aumento da disposição, melhora do humor. Ou seja, há uma melhora na saúde e na qualidade de vida dos pacientes.