Gripes e alergias do outono: como as plantas medicinais fortalecem a saúde

O frio do outono ainda está ai, e, com ele, aquela sensação de que gripes, resfriados e alergias. Não é impressão. Dados de saúde mostram que, nesta época do ano, aumenta a procura por hospitais e clínicas devido a problemas respiratórios. Doenças como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causada por vírus como o VSR (que afeta especialmente crianças e idosos), e o aumento da gripe comum são uma realidade. Além disso, a rinite alérgica, que atinge cerca de 30% dos brasileiros, e a asma, podem ter suas crises agravadas.



Farmacêutica e especialista em fitoterapia, Jeane Nogueira destaca o poder das plantas medicinais como aliadas da saúde na estação. "O outono nos convida a fortalecer nossas defesas naturais. E a fitoterapia oferece um verdadeiro arsenal de recursos vindos da natureza que, quando usados corretamente, podem turbinar nossa imunidade e aliviar os sintomas típicos dessa estação, nos ajudando a ter mais bem-estar no dia a dia", explica.





Plantas que cuidam de você no outono





Jeane Nogueira compartilha algumas plantas poderosas para incluir na rotina, sempre com orientação profissional:



- Eucalipto (Eucalyptus globulus): ótimo para aliviar a congestão nasal, tosse e bronquite. Pode ser feita uma inalação de vapor com algumas folhas



- Gengibre (Zingiber officinale): um verdadeiro super-herói para a imunidade e para combater inflamações na garganta. Um chá com gengibre fresco é uma boa pedida



- Alho (Allium sativum): poderoso antibacteriano e antiviral. Pode ser consumido cru (com mel) ou em sopas para combater gripes e resfriados



- Sabugueiro (Sambucus nigra): ajuda a reduzir os sintomas da gripe e fortalece o sistema de defesa



- Hortelã (Mentha spp): um descongestionante nasal natural e indicado para aliviar dores de cabeça



- Cúrcuma (Curcuma longa): essa especiaria é uma poderosa anti-inflamatória e antioxidante. Pode ser consumida no famoso "leite dourado" com mel



- Equinácea (Echinacea purpurea): estimula a imunidade e ajuda a prevenir infecções



Jeane ainda lembra do própolis, um excelente antibacteriano e imunoestimulante, e do mel puro, um clássico para aliviar a tosse e a irritação na garganta (mel não é indicado para bebês menores de um ano).

Embora as plantas ofereçam muitos benefícios, Jeane Nogueira reforça que a automedicação não é recomendada. "É fundamental buscar orientação de um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer planta medicinal. Isso é ainda mais importante para gestantes, crianças, idosos e pessoas que já fazem uso de outros medicamentos, garantindo assim um uso seguro e eficaz", alerta a especialista.

