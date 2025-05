Nos dias mais gelados do ano, é comum notar um aumento significativo no apetite, especialmente por comidas mais calóricas. Mas será que isso é apenas impressão? De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), o frio realmente influencia a sensação de fome, ativando mecanismos fisiológicos e emocionais que estimulam a ingestão de alimentos. A causa da fome no frio, no entanto, vai além do metabolismo e envolve também fatores comportamentais e psicológicos.

Por que sentimos mais fome no frio?

O organismo humano gasta mais energia para manter a temperatura corporal estável em ambientes frios. Esse processo, chamado de termogênese, faz com que o corpo precise de um “combustível” extra, o que pode aumentar a fome. Além disso, os níveis de serotonina, neurotransmissor ligado ao bem-estar, tendem a cair no inverno, o que pode desencadear uma busca por alimentos mais prazerosos, especialmente ricos em açúcar e gordura.

O frio também estimula mecanismos fisiológicos e emocionais que aumentam o desejo por alimentos calóricos Katalin de Getty Images Signature

E como lidar com a fome nos dias mais frios?

Lidar com a comida no inverno pode ser um problema para muitos, por isso saiba como passar por esse processo de forma mais leve e regrada:

Fracionar as refeições: manter intervalos regulares evita ataques de fome;



manter intervalos regulares evita ataques de fome; Investir em pratos quentes, mas leves: sopas com legumes e proteínas magras saciam sem pesar;



sopas com legumes e proteínas magras saciam sem pesar; Apostar em bebidas quentes naturais: chá de hibisco, gengibre e canela ajudam a manter o corpo aquecido e o apetite sob controle;

chá de hibisco, gengibre e canela ajudam a manter o corpo aquecido e o apetite sob controle; Manter a hidratação: no frio, a sede diminui, mas a desidratação pode ser confundida com fome.

Quando é hora de se preocupar com o apetite no frio?

Aumento de peso leve no inverno é esperado, mas sinais como compulsão alimentar, tristeza frequente e sensação de culpa após comer podem indicar um quadro mais sério, como transtorno alimentar sazonal. Nestes casos, a orientação de um profissional de saúde é fundamental.