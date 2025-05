Com a queda das temperaturas, surgem também os sintomas que confundem até os mais atentos: nariz escorrendo, tosse seca, dor no corpo e febre. Afinal, como saber se é gripe, resfriado ou até mesmo Covid-19?

Segundo o Ministério da Saúde, os vírus respiratórios têm comportamento mais ativo no outono e inverno. Isso ocorre porque o ar frio e seco favorece a propagação viral e resseca as mucosas, facilitando a entrada de agentes infecciosos no organismo.

Quais os principais sintomas de cada um?

Antes de entrar em pânico, vale observar a intensidade e o conjunto dos sintomas. Veja abaixo as principais características de cada condição:

Resfriado comum

sintomas mais leves;



nariz escorrendo ou entupido;



espirros frequentes;



tosse leve;



febre baixa ou ausente;

duração de 3 a 5 dias.

Gripe (influenza)

início súbito;



febre alta;



dor no corpo e nas articulações;



cansaço intenso;



tosse seca;



pode causar complicações respiratórias;

duração de 5 a 10 dias.

Covid-19

pode ter sintomas semelhantes aos da gripe;



perda de olfato e paladar;



tosse persistente;



febre moderada a alta;

dores de cabeça e garganta;

em alguns casos, diarreia e falta de ar.

Dor no corpo, febre e tosse: os sintomas se confundem, mas cada doença exige atenção diferente dragana991 de Getty Images Pro

Quando procurar um médico?

Nem todo sintoma gripal precisa de atendimento imediato, mas é importante estar atento aos sinais de alerta. Procure um médico se houver:

febre alta por mais de 48 horas;



falta de ar;



dor no peito;



cansaço extremo;

dificuldade para se alimentar ou manter-se hidratado.

Crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades devem ter acompanhamento mais próximo.

O frio realmente piora os sintomas?

Sim, e há explicação científica. Em ambientes frios e secos, o sistema de defesa natural do nariz e da garganta fica comprometido, o que facilita infecções. Além disso, no inverno, as pessoas costumam permanecer em ambientes fechados e pouco ventilados, cenário ideal para a disseminação de vírus.

Existe prevenção?

Sim! E ela vale para todos os casos. Algumas medidas ajudam a prevenir gripes, resfriados e até a Covid: