A procura por alternativas naturais para fortalecer o organismo cresce sempre que as temperaturas caem ou os casos de gripes e resfriados aumentam. Nesse cenário, as receitas de xarope caseiro ganham destaque por unir ingredientes simples e acessíveis, como mel, gengibre e limão, que têm efeitos reconhecidos no fortalecimento da imunidade.

Segundo o Ministério da Saúde, uma alimentação equilibrada e o uso de compostos naturais ricos em antioxidantes, como os xaropes, podem ajudar a prevenir infecções respiratórias e reforçar o sistema imune, desde que usados com cautela e não substituam tratamentos médicos.

Por que os xaropes naturais funcionam?

Os xaropes caseiros combinam ingredientes que têm propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Diferente de medicamentos industrializados, eles são feitos com alimentos in natura, sem conservantes ou aditivos artificiais, o que auxilia o corpo a ter uma resposta mais natural.

Benefícios mais comuns

ajudam a aliviar sintomas como tosse e dor de garganta;



atuam como expectorantes naturais;



contribuem com vitaminas e minerais essenciais para o organismo;

estimulam a produção de anticorpos.

Receitas de xarope caseiro para fortalecer a imunidade

A seguir veja receitas de xarope caseiro para diferentes indicações:

1. Xarope de mel, limão e gengibre

Ingredientes

1 xícara de mel;



suco de 2 limões;

1 pedaço de gengibre (5 cm), ralado.

Modo de preparo: misture todos os ingredientes em fogo baixo por 10 minutos, deixe esfriar e armazene em vidro esterilizado;



Indicação: reforço geral da imunidade e alívio de tosse seca.

2. Xarope de alho e mel

Ingredientes

5 dentes de alho amassados;



1 xícara de mel.

Modo de preparo: coloque o alho e o mel em um pote de vidro e deixe descansar por 12h na geladeira antes de usar;



Indicação: prevenção de gripes e ação antibacteriana.

3. Xarope de agrião com mel

Ingredientes:

1 maço de agrião;



½ xícara de açúcar mascavo;

1 xícara de mel.

Modo de preparo: bata o agrião com o mel no liquidificador, em seguida coe e leve ao fogo com o açúcar por 15 minutos. Logo após, guarde em vidro fechado;



Indicação: alívio de bronquite e tosse com catarro.

Qual o melhor horário para tomar o xarope caseiro?

A maioria das receitas pode ser ingerida de 1 a 2 colheres de sopa por dia, preferencialmente em jejum pela manhã e antes de dormir. Em períodos de gripe, pode ser tomado até três vezes ao dia, sempre com moderação.

Existe contraindicação? Quando não usar xaropes naturais?

Sim. Apesar de naturais, os ingredientes podem causar reações adversas em pessoas alérgicas, especialmente ao mel, ao gengibre ou ao limão. Crianças menores de 1 ano, por exemplo, não devem consumir mel, segundo recomendação da Anvisa, devido ao risco de botulismo.

Outras recomendações importantes