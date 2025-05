Suplementação ajuda a aliviar sintomas da menopausa e manter a saúde

A partir dos 40 anos, o corpo da mulher passa por uma série de transformações hormonais que impactam diretamente a saúde física e emocional. Para enfrentar essa nova fase com mais bem-estar e qualidade de vida, a suplementação alimentar pode ser uma grande aliada. É o que defende a nutricionista Edinaira Soares, da Central Nutrition.

“Suplementos alimentares para mulheres 40+ são fundamentais para ajudar a lidar com as mudanças hormonais e garantir a manutenção da saúde em diversas frentes”, afirma Edinaira. Segundo ela, além de uma alimentação equilibrada, a suplementação pode ajudar a suprir carências nutricionais comuns nesta faixa etária e minimizar sintomas como fadiga, alterações de humor, perda de massa muscular e até mesmo o ressecamento da pele.

Nutricionista Edinaira Soares ESTUDIO BARBETO/Divulgação

Segundo ela, entre os nutrientes mais importantes estão a vitamina D3, essencial para a saúde óssea e imunológica, os ácidos graxos ômega 3 e 6, que contribuem para o equilíbrio hormonal, e os aminoácidos essenciais, fundamentais para a manutenção da massa muscular. O colágeno e a coenzima Q10 também ganham relevância, por atuarem na saúde da pele, na produção de energia celular e no combate aos sinais de envelhecimento.

Edinaira também destaca o papel do ômega 3 e dos fitoestrogênios no alívio de sintomas da menopausa. “O ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias e atua positivamente na saúde cerebral e cardiovascular, ajudando na regulação do humor. Já os fitoestrogênios, encontrados em alimentos como soja e linhaça, ajudam a equilibrar os níveis hormonais de forma natural”, explica a nutricionista.

Outro ponto importante é a redução progressiva da massa magra após os 40 anos. O processo natural de envelhecimento, combinado à queda na produção de hormônios como o estrogênio, impacta diretamente o metabolismo e favorece a perda de massa muscular. “A presença adequada de aminoácidos na dieta é fundamental para preservar a força e a funcionalidade do corpo, o que influencia diretamente na autonomia da mulher ao longo dos anos”, reforça Edinaira.

A saúde óssea também merece atenção redobrada. Com a queda de estrogênio, aumenta o risco de osteopenia e osteoporose. A vitamina D3, o cálcio e o magnésio são nutrientes essenciais nessa fase. “Nem sempre conseguimos obter essas quantidades pela alimentação, principalmente em pessoas com baixa exposição solar ou dietas restritivas. Por isso, a avaliação nutricional é tão importante”, alerta a especialista.

Além dos benefícios fisiológicos, a suplementação pode ter impactos diretos na autoestima. “Muitas mulheres chegam ao consultório falando sobre cansaço constante, baixa libido, dificuldades para dormir e mudanças na pele e cabelo. A nutrição adequada e, quando necessário, a suplementação, trazem resultados perceptíveis não só nos exames, mas no dia a dia dessas mulheres”, diz a nutricionista.

