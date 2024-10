Suplementação contribui para a saúde da mulher na menopausa

Cuidar da saúde no período da menopausa é fundamental, mas nem todas as mulheres têm conhecimento sobre isso. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 29 milhões de mulheres na menopausa, o que representa 7,9% da população feminina do país. Dados da North American Menopause Society estimam que em 2030 serão mais de 1 bilhão de mulheres ao redor do mundo vivenciando a menopausa.

A idade média da menopausa nas mulheres brasileiras é de 48 anos, e apesar de ser uma fase natural e inevitável da vida, o assunto ainda é considerado um tabu e muitas vezes visto como uma doença.

“A desinformação é o grande inimigo desta fase, pois a menopausa tem diferentes etapas e vários sintomas físicos e emocionais que impactam diretamente a qualidade de vida e demandam uma série de cuidados", conta a nutricionista da Soldiers Nutrition, Sandra Garcia.

Dentre os sintomas estão as ondas de calor, o ganho de peso, a desaceleração do metabolismo, as alterações na saúde da pele, as dificuldades para dormir, a perda de densidade óssea, a falta de memória e concentração e as alterações de humor.

“A informação e o conhecimento têm uma influência muito positiva neste ciclo biológico, pois existem recursos e mudanças no estilo de vida que podem amenizar os sintomas da menopausa e melhorar o bem-estar da mulher”, complementa Sandra.

Cuidados com a saúde durante a menopausa: da atividade física à nutrição

Os cuidados a serem tomados envolvem prática de atividade física regular, boa alimentação e controle do estresse. Isso também ajuda na prevenção de doenças que podem ser agravadas na menopausa, como condições cardiovasculares.

“Um bom estilo de vida, com dieta balanceada e exercício físico, por exemplo, são hábitos simples que fazem toda diferença neste momento. Outro ótimo aliado são os suplementos alimentares, que podem ser um complemento quando a alimentação não é suficiente”, comenta Sandra.

Ômega 3 e multivitamínicos com vitamina D e cálcio são alguns dos suplementos que podem fazer parte da rotina da mulher durante essa fase, já que colaboram para prevenir condições futuras, como a osteoporose.

Uma outra possibilidade são os suplementos multifuncionais desenvolvidos especialmente para o bem-estar feminino, que levam em consideração aspectos hormonais e metabólicos, como auxílio na produção de energia e na função cerebral.

“A suplementação pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo. O cálcio e a vitamina D são importantes para a saúde óssea, enquanto o ômega-3 pode contribuir para a saúde cardiovascular e na parte emocional”, destaca Sandra Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition. “A menopausa não precisa ser um desconforto. Por isso, é essencial ter um acompanhamento médico e nutricional que atenda às necessidades individuais de cada mulher”.

