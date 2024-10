A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, marcada pelo fim dos ciclos menstruais, geralmente entre os 45 e 55 anos. Este processo acontece devido à redução dos níveis de hormônios, como o estrogênio e a progesterona, e pode causar uma série de sintomas desconfortáveis, como ondas de calor, mudanças de humor, insônia, perda de densidade óssea, ganho de peso, queda de libido e ressecamento vaginal.





“O metabolismo desacelera e a perda de massa óssea aumenta o risco de osteoporose. Pode haver ainda lapsos de memória e mudanças na pele e no cabelo, que têm a tendência de se tornarem mais finos e secos. São sintomas que variam, mas podem ser gerenciados com cuidados adequados”, coloca o médico nutrólogo, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, Nataniel Viuniski.





Para ajudar a enfrentar esses desafios, além da prática de exercícios físicos e de uma alimentação saudável (com o consumo adequado de proteínas, fibras e fontes variadas de vitaminas e minerais), vale considerar o uso de suplementos para ajudar a manter o bem-estar.

Veja alguns dos mais recomendados para mulheres na menopausa e seus benefícios:





Cálcio e vitamina D



Essenciais para a saúde óssea, esses nutrientes ajudam a prevenir a osteoporose, condição comum após a menopausa devido à queda dos níveis de estrogênio. Por isso, vale incluir alimentos produtos lácteos fortificados com cálcio e vitamina D, além de combinar com suplementos a fim de prevenir fraturas relacionadas à osteoporose em mulheres após a menopausa, como mostra um estudo publicado no Food & Function.





Ômega-3



Os ácidos graxos ômega-3 têm propriedades anti-inflamatórias e contribuem para promover a saúde cardiovascular em mulheres na menopausa, que enfrentam um risco maior dessas doenças devido à queda nos níveis de estrogênio, que antes ajudavam a proteger o coração.

“O ômega-3 pode ajudar a reduzir os níveis de triglicerídeos, diminuir a inflamação e melhorar a função endotelial, fatores que contribuem para a saúde cardiovascular”, comenta o nutrólogo.



Há relatos em estudos que o ômega-3 ainda contribui na redução de ondas de calor e suores noturnos em certas mulheres, mas isso ainda precisa ser melhor investigado.





Vitamina E



Atua como antioxidante e pode ajudar a minimizar sintomas como ondas de calor e suores noturnos.





Magnésio



Importante para a saúde muscular e óssea, também contribui para a melhora do humor e do sono, ambos afetados pela menopausa.





Isoflavonas (soja)



Esses compostos de origem vegetal têm ação parecida com o estrogênio e podem ajudar a reduzir as ondas de calor, conforme mostra um estudo publicado no International Journal of Molecular Sciences. Segundo a análise, as isoflavonas também apresentam benefícios potenciais para a saúde óssea, controle da pressão arterial e açúcar no sangue, e na redução dos de doenças cardíacas e alguns tipos de câncer.





Vitamina B6 e B12



Essas vitaminas do complexo B auxiliam na produção de energia e apoiam o bem-estar, contribuindo para reduzir o cansaço e a fadiga.





Colágeno



A suplementação com alguns tipos especiais de biopeptídeos bioativos de colágeno contribui para manter a elasticidade da pele, já que estimulam a produção natural de colágeno no corpo, que se reduz com o passar dos anos.

