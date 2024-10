Nos últimos três anos, cerca de 700 pessoas procuraram atendimento anualmente no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por intoxicação por paracetamol, a primeira causa de atendimentos no departamento de toxicologia na unidade. O médico coordenador da toxicologia do hospital, Adebal de Andrade Filho, explica que o paracetamol, em si, não é tóxico, tanto que é um medicamento aprovado e de amplo uso em todo mundo. O problema, justamente, é a superdosagem.



Um dos metabólitos do remédio, como se chama o produto do metabolismo de uma determinada molécula ou substância, nesse caso pela ingestão do paracetamol, quando não em dose terapêutica, pode ser tóxico, esclarece Adebal.



"Quando em quantidade maior, esse metabólito não é neutralizado, e começa a ter toxicidade, agindo principalmente no fígado. A dose excessiva, em adultos, é acima de 4 gramas e, em crianças, acima de 200 miligramas. Como diria o médico suíço-alemão Paracelso, que viveu entre os séculos 15 e 16, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose", cita.



A intoxicação por medicamentos pode acontecer, segundo Adebal, com diferentes substâncias, com mecanismos distintos ao que ocorre com o paracetamol. Altas dosagens de aspirina, dipirona e ibuprofeno, por exemplo, também podem causar problemas.



Conforme o especialista, a superdosagem pode ser consequência de algumas situações. "Remédios com sabor, como framboesa, chocolate, podem ser atrativos para crianças. Pode acontecer também da pessoa, na hora de administrar um remédio, confundir o frasco. Ou alguém que está com uma dor forte e se auto medica, ingerindo uma quantidade maior pensando que assim vai melhorar. Em ocasiões extremas, as tentativas de auto extermínio", diz. Uma situação que pode se agravar quanto a medicamentos que são de fácil acesso, encontrados em farmácias e até supermercados, complementa.



Quando se trata do paracetamol, um fato a se ter atenção, segundo Adebal, é que, com poucos comprimidos, se atinge a dose tóxica. Para a versão pediátrica em gotas, a maneira de administrar é colocar o remédio em uma colher ou copinho para dar para a criança, nunca administrando o remédio diretamente do frasco pela boca. "A dose certa é sempre a prescrita pelo médico, variando com a idade e o peso, por exemplo", indica Adebal.



Quando acontece, a intoxicação, que se manifesta de forma distinta em crianças, adultos e idosos, se dá em quatro fases, elucida o especialista. Inicialmente, a partir da ingestão até as seguintes 24 horas, são poucas manifestações, a princípio uma dor de estômago.



Depois, entre 24 horas a 48 horas após tomar o remédio, a dor se intensifica, no flanco direito do fígado, com alterações das enzimas no órgão, caracterizando uma intoxicação mais grave. "Na terceira fase há um comprometimento renal. Na última fase, se a pessoa não é tratada em tempo hábil, acontece a insuficiência hepática, o principal mecanismo de óbito para pacientes não tratados", alerta.



Se houver a ingestão em excesso, a procura pelo pronto atendimento deve ser imediata. "A equipe médica vai avaliar se aconteceu a intoxicação ou não. O tratamento se dá pelo suporte clínico, e existe um antídoto indicado nesses casos", explica Adebal.



Ele reforça que o paracetamol é uma droga segura, desde que usada de forma correta. Ainda assim, é um medicamento que não deve ser estocado em casa e, na presença de crianças, sempre ser acondicionado em locais fechados, e administrado com acompanhamento de um adulto.

