BH recebe simpósio sobre coluna vertebral focado em deformidades do adulto

Nesta sexta-feira e sábado (23 e 24/5), Belo Horizonte sediará um encontro importante da medicina especializada. Promovido pelo Centro de Coluna do Hospital Orizonti, o III Simpósio Internacional de Coluna Vertebral será realizado no auditório do Hospital Orizonti, no bairro Mangabeiras, e reunirá especialistas do Brasil e do exterior para discutir os avanços mais recentes no tratamento das deformidades da coluna vertebral em adultos.



Voltado a cirurgiões de coluna, oncologistas, radiologistas, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, o simpósio oferece uma programação científica multidisciplinar, com foco em inovação, prática clínica e excelência no cuidado ao paciente.



Entre os destaques desta edição está a presença do ortopedista Jean Charles Le Huec, da Universidade de Bordeaux (França). Le Huec é mestre em biomecânica, doutor em biomateriais, professor titular de ortopedia e traumatologia, além de chefe da Unidade de Coluna Vertebral e diretor do laboratório de pesquisa cirúrgica do Hospital Universitário de Bordeaux.



“É uma honra para nós receber profissionais de todo o Brasil e do exterior em um encontro que se consolida como referência em atualização científica e troca de conhecimento. Nosso objetivo é promover discussões relevantes, baseadas em evidência e aplicadas à prática clínica diária, com foco em inovação no tratamento da coluna vertebral”, destaca o médico e organizador do simpósio, Maurício Calais.



A programação do simpósio começa na manhã desta sexta, e inclui cross-fires, mesas-redondas e conferências magnas, abordando diferentes técnicas cirúrgicas, como XLIF, OLIF, ALIF e TLIF, além de debates sobre casos clínicos reais e condutas modernas no tratamento de deformidades complexas.



Entre os convidados confirmados estão profissionais como os doutores Cristiano Menezes, José Augusto Malheiros, Marcelo Viana, Rodrigo Falcão, Roberto Sakamoto, Lourimar Toledo, Carlos Barsotti, Valdeci Oliveira, André Castilho, Francisco Moura Neto, Rodrigo Perroni, Jader Andrade, Marcos Antônio Ferreira Jr., entre outros nomes da medicina brasileira. O simpósio contará ainda com uma videoconferência especial de Christopher Ames, referência internacional no tratamento de deformidades complexas da coluna vertebral.



“Este ano teremos, mais uma vez, a presença de um nome de destaque internacional, o professor Jean Charles Le Huec, uma autoridade mundial em cirurgia da coluna vertebral no adulto. Além disso, o simpósio vai abordar três grandes eixos temáticos: deformidades complexas, técnicas minimamente invasivas e cuidados multidisciplinares. Sem dúvida, será uma oportunidade única de aprendizado e integração entre profissionais comprometidos com a excelência na saúde da coluna,” complementa Maurício Calais.



As inscrições já estão abertas pelo site simposiodecoluna.com.br, com vagas limitadas. Ao final do evento, os participantes receberão certificado oficial de participação.



III Simpósio Internacional de Coluna Vertebral – Deformidades do Adulto

23 e 24 de maio de 2025

No Hospital Orizonti – Praça Eng. Flávio Gutierrez, Av. José do Patrocínio Pontes, 1355 – Mangabeiras, Belo Horizonte

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/iii-simposio-internacional-de-coluna-vertebral/2892320