Com a chegada do inverno, muitas pessoas notam um incômodo inesperado, o nariz começa a sangrar sem aviso prévio. O que parece assustador à primeira vista pode ser mais comum do que se imagina. O sangramento nasal no frio está relacionado a fatores climáticos e comportamentais, e na maioria das vezes não representa uma condição grave. A seguir, explicamos os motivos por trás disso, o que fazer em caso de sangramento e quando procurar um especialista.

Por que o nariz sangra mais no inverno?

A principal razão está na combinação entre clima seco e baixas temperaturas, que ressecam a mucosa nasal e a tornam mais suscetível a pequenas fissuras e rompimentos de vasos sanguíneos. Ambientes fechados e o uso frequente de aquecedores também agravam esse ressecamento.

Além disso, é comum as pessoas assoarem o nariz com mais frequência ou usarem os dedos para coçar ou remover secreção, o que pode causar microlesões.

O que fazer quando o nariz sangra

Em caso de sangramento nasal:

incline levemente o corpo para frente (para não engolir o sangue);

comprima a narina que está sangrando com o dedo indicador e o polegar por cerca de 10 minutos;

respire pela boca e evite assoar o nariz ou colocar algodão; aplique uma compressa fria no nariz ou na nuca.

Na maioria dos casos, o sangramento para sozinho. Mas se durar mais de 20 minutos, ou vier acompanhado de outros sintomas, procure um médico.

O que não fazer durante um sangramento

Apesar da boa intenção, algumas atitudes podem piorar o quadro:

não jogue a cabeça para trás (isso pode fazer o sangue escorrer para a garganta);



evite introduzir papel, algodão ou objetos dentro do nariz pois pode infeccionar ou agravar a lesão;

não assoe o nariz após o sangramento parar.

SCIENCE PHOTO LIBRARY de sciencephoto Baixas temperaturas e ar seco estão entre os principais fatores por trás do sangramento nasal no inverno

Quando procurar um médico

O sangramento nasal, na maioria das vezes, é leve e passageiro. No entanto, fique atento a sinais de alerta:

episódios frequentes e sem motivo aparente;



sangramentos que duram mais de 20 minutos;



presença de sangue em grande volume;

histórico de pressão alta, distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes.

Como prevenir sangramentos nasais no frio

Para evitar que o nariz sangre no inverno: