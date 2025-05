Os pés são uma das partes do corpo que mais sofrem com o frio. E se eles continuam gelados mesmo com meia, coberta e aquecedor por perto, talvez seja hora de investigar melhor. Ter pés gelados no inverno pode ser algo natural, mas também pode indicar que o corpo está dando sinais de alerta.

Por que os pés ficam tão frios no inverno?

O corpo prioriza o aquecimento de órgãos vitais, como coração e cérebro, e reduz o fluxo sanguíneo para as extremidades — mãos e pés. Isso provoca a sensação de frio intenso mesmo em ambientes fechados.

A condição também é mais comum em pessoas com:

Quando pés frios são motivo de preocupação?

Se o incômodo vier acompanhado de dormência, formigamento, mudanças na cor da pele ou dor, pode ser sinal de má circulação ou outras condições clínicas. Nestes casos, o ideal é procurar um médico, especialmente um angiologista ou clínico geral.



Com adaptações na rotina e atenção aos sinais do corpo, é possível enfrentar o frio com mais conforto e segurança sundaycreativestudio

Como aquecer os pés da forma correta

Evite soluções como bolsas térmicas muito quentes diretamente na pele ou colocar os pés perto de fontes de calor intenso. O ideal é:

usar meias térmicas ou de lã



aquecer os pés com água morna, nunca quente



dormir com cobertores bem distribuídos



fazer movimentos circulares com os pés para estimular a circulação



evitar andar descalço, mesmo dentro de casa;

utilizar palmilhas térmicas, são aliadas poderosas para quem sofre com o frio nos pés.

O que acontece se não aquecer os pés?

A exposição constante ao frio pode levar a problemas como:

ressecamento da pele;



rachaduras;



infecções fúngicas;

agravamento de doenças circulatórias.

Além disso, manter o corpo frio por muito tempo também interfere no sono e no bem-estar geral.