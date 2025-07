MG: jovem é preso por usar drone para filmar moradores em momentos íntimos

A Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos nesSa terça-feira (8/7), por registro não autorizado da intimidade sexual, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O rapAz foi lagrado utilizando um drone para capturar imagens íntimas de moradores no bairro Chanador.

Duas vítima procuraram os militares relatando que um drone sobrevoava residências em baixa altitude, desrespeitando a distância mínima de 30 metros de pessoas e edificações. Conforme os relatos, o equipamento parecia filmar moradores sem autorização, inclusive durante momentos de troca de roupas e uso de banheiros.

Após a denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o drone que tinha caído no telhado de uma residência na rua João Adelino Pires, no bairro Belvedere II. No local, o operador do equipamento, inicialmente, negou envolvimento, mas depois confessou ser o responsável pelo voo.

Imagens de momentos íntimos captadas

Durante a verificação do celular do suspeito, os militares encontraram diversos vídeos e fotografias obtidos pelo drone. De acordo com a polícia, as cenas íntimas de moradores em suas casas, violam a privacidade e a dignidade das vítimas. Ao menos dez pessoas foram identificadas nas gravações.

O suspeito foi preso por registro não autorizado da intimidade sexual; violação de domicílio; e prática de voo não autorizada e sem licença.

O drone e o celular foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.