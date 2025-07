Militares presos com armas ilegais em operação da corregedoria são soltos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os três policiais militares da ativa presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em 1º de julho, foram soltos. A informação foi confirmada à reportagem pela Polícia Militar de Minas Gerais, nesta terça-feira (8/7). Os homens foram detidos em Belo Horizonte, Contagem e Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, durante uma operação da Corregedoria da corporação que apura desvio de conduta dos servidores.

Na última semana, durante entrevista coletiva, o porta-voz da Polícia Militar, capitão Rafael Veríssimo, afirmou que estas foram as primeiras prisões do inquérito policial militar que tramita na Corregedoria.

Por estar em segredo de Justiça, informações como a motivação da investigação e quais crimes estão sendo apurados não foram ser repassadas. Em nota, a PMMG informou que os militares encontram-se em liberdade, “aguardando o devido processo legal”.

Em Belo Horizonte, um policial foi detido por posse ilegal de arma de fogo e munições. Na região metropolitana, um segundo militar foi preso pelo mesmo crime do primeiro servidor. Além disso, ele foi detido por peculato.

De acordo com a corporação, no segundo caso ainda foram encontradas sete granadas de uso da PM na casa do investigado. Já em Governador Valadares, o flagrante contra o servidor foi por posse ilegal de munições.

Além das prisões, a operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão. Entre os materiais encontrados e recolhidos estão cerca de 290 munições, cinco armas de fogo, balanças de precisão e uma réplica de arma.

“A instituição reafirma seu compromisso com a sociedade, de ser uma instituição transparente que busca em qualquer situação de desvio de conduta efetivar suas medidas pelo sistema da corregedoria de modo que a responsabilização penal e também na seara administrativas sejam medidas tomadas para coibir qualquer tipo de ilegalidade”, afirmou Veríssimo.

Desvio de conduta

Em menos de dois meses outros policiais militares da ativa e da reserva foram detidos por desvio de conduta. Em 17 de junho, dois servidores, um cabo da ativa e um tenente aposentado, no caso pai e filho, foram presos no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa e tráfico de drogas.

A dupla foi encontrada em um endereço alvo de mandados de busca e apreensão. No imóvel, um deles tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi perseguido e detido. Durante a abordagem, o homeme mais velho agrediu os policiais tentando fazer com que soltassem o mais novo. Ele também foi preso.

Em seguida, os homens foram identificados e os militares encontraram no imóvel uma pistola 9 milímetros, com a numeração raspada.