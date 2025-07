Idoso morre esmagado por pedra em marmoraria de Minas

Um idoso, de 69 anos, morreu esmagado por uma pedra em uma marmoraria do bairro Interlagos, na cidade de Divinópolis (MG), no Centro-Oeste de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa segunda-feira (7/7) para atender a ocorrência. Segundo o solicitante, uma pedra deslizou e esmagou um trabalhador da marmoraria.

No local, a equipe de bombeiros encontrou o idoso prensado sob a pedra com um grande sangramento. As equipes de resgate confirmaram a morte do trabalhador no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo para a funerária.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia