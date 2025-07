Polícia desmonta centro de adulteração de veículos roubados na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um Centro de Adulteração Veicular foi descoberto pela Polícia Civil em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de uma operação em repressão aos crimes de furto, roubo e receptação de veículos. A ação, realizada na capital e na Grande BH, levou os policiais ao local onde um homem, de 33 anos, foi preso. Com ele os policias encontraram um veículo roubado em Belo Horizonte há uma semana.

A operação foi realizada na quinta-feira (3/7), na zona rural de Esmeraldas. No local, os policiais encontraram vasto material utilizado para a atividade criminosa de adulteração veicular, como lixadeiras, papel de recorte com dados de chassi, ácido nítrico, folhas de lixa e plaqueta de motor.

Segundo o delegado José Luiz Quintão Tavares, o veículo encontrado no endereço, já adulterado, pertencia a um motorista de aplicativo e foi roubado no último dia 25 de junho. Na ocasião, a vítima foi feita refém pelos ladrões e libertada na rodovia MG-20, no sentido Santa Luzia.

Um segundo carro, suspeito de ser utilizado para o cometimento de crimes, também foi apreendido no mesmo endereço, além de um revólver calibre 357 com seis munições intactas, que estava dentro do quarto utilizado pelo investigado, debaixo do travesseiro.

O homem foi autuado por adulteração de veículos e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito, e encaminhado para o sistema prisional.

Repressão

“A operação que culminou na prisão do suspeito – já conhecido no meio policial, com um extenso prontuário criminal que vai desde desde tráfico de drogas a crimes contra o patrimônio de modo geral - é resultado de investigação feita de forma incessante, que visa desarticular organizações criminosas que têm roubado motocicletas, automóveis, caminhonetes de luxo em Belo Horizonte e na região metropolitana”, conta o delegado José Luiz.

Ainda segundo ele, a participação do preso no roubo do veículo está sendo investigada. “Mas o seu papel relevante de receptador e potencialmente um responsável por adulterar o veículo para reintegrar ao mercado de forma clandestina, esse sim já foi confirmado”, explicou.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. A ação foi realizada pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA), vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), com apoio da Delegacia de Polícia Civil em Esmeraldas.