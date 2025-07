Homem invade a casa da ex, faz ameaças e leva filho no Vale do Rio Doce

Um homem foi preso em flagrante, na manhã de domingo (6/7), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, depois de invadir a casa da ex-companheira, ameaçá-la e levar o filho de 10 meses do casal. O caso ocorreu por volta das 7h, enquanto a mulher ainda dormia.

Segundo relato da mãe da criança, de 34 anos, à Polícia Militar (PM), o portão da garagem foi arrombado e o autor acessou a casa por uma porta lateral de vidro. Muito exaltado, ele foi até o quarto onde o filho dormia com a babá, acusou a ex-companheira de maus-tratos e saiu levando o bebê em um carro.

Antes de deixar o imóvel, ele teria feito ameaças à mulher, afirmando: “Você tem duas horas para deixar essa casa, ou você vai ver”. Assustada, a vítima relatou que o homem é agressivo e que teme por sua segurança e pela do filho. Segundo ela, os dois estão separados e não havia qualquer autorização para ele retirar a criança do local.

O autor foi localizado pela PM em outro endereço. Ele alegou que havia sido informado de que a ex teria passado a noite em uma festa, deixando o bebê sozinho em casa. Disse, ainda, que comunicou o paradeiro da criança à mãe e que chegou a ligar para o 190 informando o ocorrido.

Os policiais efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes de dano qualificado pela grave ameaça e subtração de incapaz. O homem foi conduzido ao hospital municipal de Governador Valadares (MG), onde passou por atendimento médico e, em seguida, foi levado à Delegacia de Plantão.

A criança foi devolvida aos cuidados da mãe.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino