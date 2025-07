Casal fica ferido em colisão entre caminhão e carreta no Norte de Minas

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um caminhão e uma carreta na BR-251, em Francisco Sá, na Região Norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (13/7). As vítimas, um casal, estavam no caminhão, que transportava sacos de ração vazios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão era conduzido por um homem de 33 anos, que viajava acompanhado da esposa, também de 33 anos. Ambos ficaram com as pernas presas às ferragens.

Imagens divulgadas pela corporação mostram que o caminhão colidiu com a traseira da carreta. Com o impacto, a dianteira do veículo de carga ficou destruída.

Devido ao acidente, o trânsito na região foi interrompido em ambos os sentidos. O local foi devidamente isolado com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para liberar as vítimas, os militares precisaram usar ferramentas de expansão e técnicas de salvamento terrestre. Em seguida, o casal foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).