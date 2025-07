Ônibus de excursão é totalmente destruído por incêndio na MG-188

Um ônibus de turismo ficou totalmente destruído após um incêndio na MG-188, em Unaí, na região Noroeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (13/7). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando o fogo começou havia 58 pessoas dentro do veículo, entre elas o motorista e 57 passageiros. O grupo fazia uma excursão entre as cidades de Unaí e João Pinheiro, que ficam a 200 quilômetros de distância uma da outra.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas. A suspeita é de que um curto-circuito na parte elétrica tenha causado o incêndio.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram que o coletivo da empresa Santa Isabel ficou totalmente carbonizado. O fogo foi controlado ainda nesta manhã.