Bar de BH lança campeonato de fotos dos ipês espalhados pela cidade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Chega essa época do ano e as ruas da cidade se enchem de cores. Impossível não reparar na beleza dos ipês, um encanto no meio de dias tão corridos. Foi observando como tanta gente se apaixona pelas floradas, registrando a paisagem dessas árvores em diversos cantos da capital, que o bar Pirex, na Praça Raul Soares, acaba de lançar seu primeiro campeonato de fotos dos ipês de BH.



"Tá cheio de ipê explodindo de beleza na cidade e o Pirex quer que todos os registros maravilhosos (ou nem tanto) saiam só dos stories para entrar na história", convoca o post da competição no Instagram. Proprietário do bar e criador do concurso, Vitor Velloso diz que se inspirou nas floradas das cerejeiras no Japão. "O país inteiro para para ver, é um ritual muito bonito. E nossa florada dos ipês não fica devendo nada, é tão bonita quanto. Temos que celebrar mais essa época, observar essa beleza, mesmo com a correria do dia a dia".

Ele conta que teve a ideia de lançar o campeonato ao reparar como as fotos dos ipês passam a encher as redes sociais. "Tem muita foto boa, mas ruim também, e isso é muito engraçado. Até a foto ruim tem sua qualidade", conta Vitor.



Quem quiser participar, é só enviar a foto através de mensagem direta no Instagram do bar (@barpirex), até o próximo dia 19 de julho. É preciso que sejam imagens capturadas em 2025. O recebimento das fotos começou neste sábado, e já são mais de 300 registros encaminhados, inclusive de outros estados, como Rio Grande do Sul, Pará e Brasília.

Um corpo de jurados vai selecionar três finalistas em duas categorias: a foto mais bonita e a foto mais mal tirada. A escolha dos três primeiros lugares, em cada uma, será por votação popular, e a expectativa é que o resultado aconteça até 26 de julho.



Nas duas categorias, o primeiro colocado ganha R$ 500 de consumo no bar, o segundo um almoço para duas pessoas, e o terceiro uma porção de torresmo, cachaça e picolé. Os seis finalistas também recebem uma caixa de cerveja, e um kit com boné e copo do Pirex.

As fotos dos dois primeiros lugares serão impressas e ficarão em exposição no bar. Fotógrafos profissionais podem participar, mas não podem ganhar o concurso, no máximo o segundo lugar - o primeiro lugar é reservado aos amadores.



"Tem sido muito interessante e muito bonito receber as mensagens. As pessoas contam onde tiraram as fotos, estão orgulhosas dos ipês", declara Vitor.

