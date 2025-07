Vale do Peruaçu, em MG, é reconhecido como Patrimônio Natural Mundial

O conjunto de sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, situado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São Joao das Missões, no Norte de Minas, foi reconhecido Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

A votação que aprovou a concessão do título internacional ao acervo de grutas, cavernas e pinturas rupestres, do Cânion do Rio Peruaçu ocorreu em Paris, na manhã (a tarde em horário local), durante 47ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em decisão Unânime, com os votos favoráveis dos 22 integrantes do comitê.

Minas Gerais já é o estado brasileiro com maior quantidade (quatro) de títulos de patrimônio cultural da humanidade conferidos pela Unesco: os Centros Histórico de Ouro Preto e de Diamantina, O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos e o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Com o reconhecimento do Cânion do Peruaçu, o estado tem o seu primeiro título de patrimônio natural.

Agora, o Brasil passa a contar com 24 bens titulados pela Unesco, sendo 15 como patrimônio cultural e nove como patrimônio natural.

O Vale do Peruaçu se soma locais icônicos igualmente reconhecidos no Brasil como as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, o Pantanal mato-grossense, o Parque Nacional do Iguaçu e os lençóis maranhenses – que tinham recebido a titulação por ultimo, em julho de 2024.

A busca da importante chancel ao Peruaçu envolve uma uma luta de 27 anos, desde que a candidatura foi apresentada pela primeira vez, em 1998. O comitê que votou, por unamidade, pelo reconhecimento do importante patrimônio natural em Paris foi por representantes de 22 nações e avaliou as propostas de busca do título de patrimônio natural e cultural de 32 países de todos os continentes.

A candidatura do conjunto de sitios arqueológicos ao título de Patrimônio Mundial Natural foi abraçada pelo Governo brasileiro, que informou que todas as etapas formais e exigências da Unesco no processo foram cumpridas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio do Ministério das Relações Exteriores.

O Governo ressalta que a proposta do Cânion do Peruaçu, que alcança 38.003 hectares do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, “abriga o exemplo mais notável de carstificação de um sistema fluvial até agora reconhecido e documentado no mundo, o que inclui um rio subterrâneo de 21 quilômetros de extensão. Trechos colapsados ao longo de seu curso subterrâneo revelam o rio em cerca de seis pontos. Essas seções desabrigadas formam impressionantes cânions com até 200 metros de profundidade”.

Um dos pontos destacados na proposta da candidatura analisada pelo comitê da Unesco é o que Cânion do Peruaçu se apresenta como “um exemplo excepcional representativo de diferentes estágios da história da Terra, incluindo o registro da vida e dos processos geológicos no desenvolvimento das formas terrestres ou de elementos geomórficos ou fisiográficos importantes”. O conjunto de sítios arqueológicos do Peruaçu é enaltecido como uma área “beleza natural e estética de excepcional importância”.



O Governo de Minas preparou para a tarde deste domingo um evento na Praça da Liberdade para o anúncio oficial do reconhecimento do Cânion do Peruaçu como Patrimônio Mundial da Humanidade. A solenidade vai contar com a participação do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira; da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo; do presidente do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva; do presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Norte de Minas, Astério Itabayana Neto; e do Diretor Geral no Instituto Estadual de Florestas, Breno Lasmar.

Histórico



A candidatura do conjunto de sítios arqueológicos do Vale do Peruaçu ao título de patrimônio natural mundial envolveu 27 anos de estudos e articulação técnica e política. A primeira ação com vistas ao reconhecimento internacional da importância do Peruaçu ocorreu em 1998, quando a região foi incluída na lista de bens naturais a serem reconhecidos pela Unesco, por articulação do professor José Ayrton Labegallini, da Sociedade Brasileira de Espeolologia. Ele divulgou o Peruaçu para a comunidade cientifica e espeleológica mundial.

A partir de 2017, o projeto para o encaminhamento da candidatura junto à Unesco ganhou impulso, com os esforços de Leonardo Giunco, integrante do Conselho Consultivo do Parque Nacional como representante da Sociedade Brasileira de Espeolologia. Foi iniciada uma nova mobilização junto ao Governo brasileiro para o fortalecimento da campanha em prol do reconhecimento internacional do Peruaçu.

Em outubro de 2024, uma missão da Uniao Internacional da Conservação da Natureza (UICN), órgão técnico da Unesco, fez uma inspeção detalhada na área dos sítios arqueológicos do Peruaçu. A vistoria incluiu visitas às principais cavernas, áreas de arte rupestre, trilhas, estruturas de conservação e projetos de base comunitária.

O parecer técnico final foi entregue em abril de 2025, recomendando que a candidatura siga para deliberação do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, que divulgou a decisão de reconhecer a área como patrimônio neste domingo.

“O reconhecimento do Vale do Peruaçu como Patrimônio Natural Mundial representa uma oportunidade histórica para conciliar preservação ambiental com desenvolvimento local, promovendo um transformação positiva e duradoura para toda a região”, afirma Leonardo Giunco.

“Isso pode gerar mais apoio institucional, recursos públicos e investimentos na região, voltados à conservação e ao turismo ecológico, o que beneficiará guias, hospedagens, restaurantes, artesãos e toda uma extensa cadeia econômica”, complete o membro do Comitê Consultivo do Parque Cavernas do Peruaçu.

“O Peruaçu reúne valores universais excepcionais. O reconhecimento pela Unesco não é apenas simbólico, mas uma ferramenta para proteger, valorizar e desenvolver a região de forma sustentável”, conclui Giunco.

Conheça os principais atrativos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

Gruta do Janelão



Um dos cartões portais do Peruaçu é a Gruta do Janelão, cujas galerias ultrapassam 100 metros de altura e largura, iluminadas por “claraboias” naturais que formam pequenos bosques internos e o curso do rio Peruaçu. No local, encontra-se também a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo, com aproximadamente 28 metros de comprimento. O percurso foi ampliado recentemente e é possível acessar a zona escura da gruta, uma outra experiencia magnifica.

Trilha do Arco do André

Ideal para aventureiros. São cerca de 8?km de percurso sem muita infraestrutura, com mirantes espetaculares como o das Cinco Torres, e passagem por cavernas como Troncos e Cascudos, onde o rio Peruaçu atravessa fundos calcários, formando espelhos d’água verde esmeralda.

Gruta Bonita

Caverna totalmente escura, com passarelas, repleta de formações espeleologicas (estalactites, estalagmites, travertinos, etc.). Um dos destaques é o “Salão Vermelho”, coberto por sedimentos avermelhados.



Gruta do Índio



Fácil acesso por passarela. Apresenta belíssimos painéis de arte rupestre que se estendem até o teto. O local também oferece vista para a entrada da Gruta do Janelão por um mirante elevado.

Lapa do Boquete



Sítio arqueológico de extrema relevância. Abriga evidências de sepultamentos pré-históricos e silo de armazenamento, com vestígios de até 12?000 anos atrás.



Lapa dos Desenhos



Possui painéis rupestres impressionantes em diversas técnicas e estilos, exibindo a riqueza cultural ancestral do vale. A trilha segue margeando o rio e passa por matas de galeria e regiões mais secas.



Gruta do Rezar



Entrada majestosa com claraboia e cânion do rio. Abriga pinturas e gravuras rupestres bastante conservadas. Exige esforço maior (mais de 500 degraus) até seu salão de entrada de 90?×?40?m. No passado romeiros da região acessava a gruta pra reza.



Gruta do Caboclo



Famosa pelos motivos: concentra pinturas rupestres do “estilo caboclo”, exclusivas do Vale do Peruaçu. A trilha também passa por mirantes com belas vistas da vegetação local.



Gruta do Carlúcio



Trilha que passa por mirantes mostrando a transição entre mata seca, cactos e mata de galeria. A caverna propriamente dita possui rochas caídas do teto, demonstrando seu papel no processo geológico.