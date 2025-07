Previsão é de temperaturas baixas e possibilidade de chuva em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A temperatura em Belo Horizonte e região metropolitana continuarão amenas neste domingo (13/7), segundo a Defesa Civil municipal. Os termômetros vão variar 12ºC e 20ºC, podendo ocorrer chuviscos isolados ao longo do dia.

A previsão é de que o dia siga nublado durante todo o dia e a noite. A cidade segue com excesso de nebulosidade e a presença de ar frio de origem polar. O vento é de 7 quilômetros com umidade relativa do ar em 39%.

As regiões do Vale do Rio do Doce e do Vale do Jequitinhonha também podem registrar mais chuvas. As duas áreas concentram os maiores volumes de chuva registrados nesses 11 dias de julho.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região de Ladainha acumula 25,8mm. Em Teófilo Otoni choveu 21,4mm e em Nova Belém, 20,6mm. Estes os maiores volumes, até agora, no mês de julho, em toda Minas Gerais.

A previsão é que ate meados da semana, uma grande quantidade de nuvens ainda vai se formar sobre os vales do Rio Doce e do Jequitinhonha. O vento marítimo continua predominando sobre estas regiões injetando muita umidade no ar.