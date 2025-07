Damião celebra investimentos que vão 'desafogar' setor da saúde em BH

Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e o chefe do Executivo da capital mineira, Álvaro Damião (União Brasil), se reuniram neste sábado (12/7) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar de demandas da área.

O encontro ocorreu em Belo Horizonte, após a visita do ministro em Contagem, na RMBH, onde foi anunciada a destinação de R$ 96 milhões por ano, além de uma parcela única de R$ 24 milhões, para ampliar a realização de cirurgias cardíacas e procedimentos de alta complexidade no município.

O objetivo é reduzir a fila de espera de pacientes que hoje dependem de Belo Horizonte para conseguir atendimento especializado.





O anúncio foi comemorado por Damião, pois, segundo ele, o investimento ajuda a desafogar a pressão que a capital sofre para garantir atendimento para pacientes da Grande BH. Segundo o prefeito, sem esse aporte do Ministério da Saúde, a demanda de Contagem viria para a capital.

“Boa parte dos prefeitos que estão aqui ou todos eles têm que recorrer à capital do estado quando há um problema de saúde muito grave. E nós, aqui na capital do estado, não podemos fazer diferença entre atender um cidadão de Belo Horizonte e um de Ribeirão das Neves. Nosso atendimento tem que ser o mesmo para todos eles. Só que o gargalo é muito grande”, afirma.

De acordo com Damião, o déficit mensal do município com investimentos na área da saúde é de R$ 43 milhões mensais. “A gente precisa do Ministério da Saúde para nos ajudar a minimizar esse impacto, porque não vamos cortar nenhum dos atendimentos que são feitos hoje em Belo Horizonte. Temos é que ampliar”, defendeu.

Leia Mais Sábado começa com sensação térmica negativa em BH Prefeitura destinará R$ 680 mil para adequar ciclovia na Av. Afonso Pena BH: Câmara aprova cessão de terreno para construção de complexo hospitalar





Os recursos anunciados para Contagem, de acordo com o ministro, permitirão a realização de cerca de mil cirurgias cardíacas por ano, 500 procedimentos de cateterismo e mais de mil exames especializados em cardiologia. As intervenções serão feitas em parceria com o Hospital Santa Rita, de atendimento privado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O anúncio ocorreu durante visita ao Complexo Hospitalar de Contagem, acompanhado da prefeita Marília Campos (PT).

Segundo Padilha, os recursos devem reduzir a demanda reprimida em outras cidades da RMBH, já que hoje os pacientes de Contagem dependem da capital para procedimentos cardíacos de alta complexidade.