Sábado começa com sensação térmica negativa em BH

A madrugada deste sábado (12/7) na capital mineira teve baixas temperaturas. O registro na Estação Cercadinho, área elevada da Região Oeste da cidade, foi de 12ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sensação térmica de -1,7º C, influenciada pela incidência dos ventos.



A região Centro-Sul aferiu 12,8ºC, a segunda menor temperatura, seguida da Pampulha, com 13,5ºC. Para o dia, a Defesa Civil de Belo Horizonte estima máxima de 23ºC, com umidade do ar em torno de 45%, no período da tarde, reflexo do maior número de nuvens sobre Minas Gerais.



Ainda de acordo com o órgão, o sábado em BH é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuviscos ocasionais e isolados.



Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:



Barreiro: 14,1 °C, às 6h10



Centro-Sul: 12,8 °C, às 6h15



Oeste: 12,0 °C, com sensação térmica de 1,7 °C, às 6h



Pampulha: 13,5 °C, com sensação térmica de 14,8 °C, às 4h



Venda Nova: 14,6 °C, às 6h20

