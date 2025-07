Prefeito de Belo Horizonte é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), é o convidado deste sábado (12/7) do "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30.





Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, Damião declarou que vai trabalhar, incansavelmente, para mudar a história do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Ele destacou obras que serão feitas para diminuir os impactos de acidentes na via.





O prefeito falou ainda sobre interação com a população pelas redes sociais, viagem a Israel, greve dos servidores da educação, melhorias para o transporte público da capital, obras de infraestrutura, moradores em situação de rua, relação com a Câmara Municipal de BH, além de fazer um balanço de sua gestão e o que espera realizar até 2028.

