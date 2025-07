Damião quer população mais próxima do Centro e propõe verticalização em BH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), quer a população da capital mais próxima do Centro e, para isso, propõe a verticalização de parte da cidade. A declaração foi dada em entrevista ao “Em Minas”, da TV Alterosa.





Damião diz que está “destravando” a capital para que ela possa crescer. “Para isso, tenho que verticalizar parte da cidade. Trabalhei no Bairro Lagoinha a minha vida toda, ele está do lado do Centro. Tenho que verticalizar parte do Lagoinha. Tenho que fazer com que o Barro Preto seja extensão do Santo Agostinho. Para as pessoas morarem mais no Barro Preto, no Concórdia, no Lagoinha. Ficarem mais próximos do Centro, do metrô”, ressaltou.





Segundo ele, essa situação vai diminuir o número de pessoas que utilizam o carro para ir ao trabalho. “Vou fazer as pessoas voltarem para o Centro, tem que ter mais prédios residenciais no Centro.”





Em Minas





