Praça do Papa, em BH, será parcialmente liberada em agosto

A Praça do Papa, localizada no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, será parcialmente liberada para o público em agosto. O local está totalmente interditado desde junho do ano passado para obras de revitalização que tiveram início em fevereiro de 2024.

A princípio, a entrega total da praça seria feita em dezembro do ano passado, mas foi adiada para este mês e, depois, para dezembro deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) na manhã desta quinta-feira (10/7), em visita ao cartão postal da capital.

"A gente lembra que ela é tombada e por causa do tombamento do piso, tivemos um atraso na obra. A empresa teve que parar o maquinário dela, então tivemos que esperar, mas a expectativa é entregar toda a praça até o final do ano. A Praça do Papa tem uma história com a cidade. É uma das mais belas vistas, se não a mais bonita. Todos os detalhes da obra estão sendo observados com muito carinho para entregar a praça reformada", disse Damião.

De acordo com o prefeito, a previsão é que ela seja parcialmente liberada ao público entre agosto e setembro. O intuito é que a população já possa usufruir do espaço sem precisar esperar até dezembro.

Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a revitalização faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em março de 2023, que propõe uma série de iniciativas em diversos âmbitos para revitalizar a região central da capital mineira. Entre as áreas contempladas pelo programa, estão cultura, turismo, lazer, mobilidade e segurança.

Atrasos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) explicou que o fim dos trabalhos teve um ajuste de datas por causa do “tempo de aprovação dos órgãos de patrimônio cultural para a instalação dos pisos de cerâmica, pela necessidade de alteração do local de bota-fora e pela escassez de mão de obra no mercado, que impactaram no cronograma de execução da obra”.

Com isso, a obra de R$ 11.112.610,39 teve um acréscimo de valor no contrato de R$ 766.779,90. A verba adicional se deve à execução de infraestrutura destinada à futura instalação de um banheiro público, substituição do sistema de irrigação e necessidade de alteração no projeto inicial de paisagismo.

Em maio deste ano, quando houve o anúncio do segundo adiamento, boa parte da grama do canteiro da parte inferior já estava revolvida, mas os brinquedos infantis ainda estavam desmontados e a instalação da calçada parcialmente concluída.

A Sudecap informou que as obras de revitalização da Praça do Papa estão sendo executadas, incluindo a troca de todo o piso da praça, reforma dos bancos e a incorporação da rua entre os trechos da praça, ampliando a área de lazer. Além disso, afirma que a infraestrutura para receber a instalação do piso está praticamente concluída na parte superior, com 40% do piso cerâmico assentado.

A Sudecap ressaltou, ainda, que o piso da Praça do Papa é tombado, o que torna necessária a preservação de suas características visuais como cores e desenhos composto por placas cerâmicas industriais. Sendo assim, o projeto precisou ser aprovado pelas três esferas de proteção patrimonial: Conselho Municipal de Patrimônio (CDPCM-BH), IEPHA (estadual) e IPHAN (federal).

“O atraso decorreu exclusivamente de um evento externo, relacionado a problemas na linha de produção do fornecedor, que interrompeu a fabricação das placas cerâmicas necessárias para a obra, sem qualquer falha técnica ou de planejamento por parte da Sudecap. Apesar da intercorrência, o cronograma foi ajustado tecnicamente e não houve paralisação da obra ou aumento de custo relacionado à cerâmica”, informou a Sudecap.

Agora, estão sendo realizados a implantação de pisos, calçadas, sistema de irrigação e jardinagem. Também será feito o replantio de toda a grama, inclusão de lixeiras, revitalização de bancos e escadas, além de modernização da iluminação do local.