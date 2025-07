BH: novo Cras Cabana será inaugurado em agosto

“O Centro de Referência de Assistência Social é o equipamento da prefeitura mais próximo da população mais simples da cidade, onde as pessoas vão buscar os direitos e onde vamos conseguir dar apoio aos jovens que estão crescendo, ajudando a tirá-los do caminho das drogas e incentivando sua entrada no mercado de trabalho. O Cras serve para atender as famílias em suas necessidades”, declarou Álvaro Damião.

Novo CRAS Cabana pode ser inaugurada em agosto Leandro Couri/ EM/ D.A/ Press



Segundo a PBH, o espaço será oferecido ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que realiza atendimento e acompanhamento sociofamiliar; e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Haverá ações cadastrais do CadÚnico, concessão de benefícios socioassistenciais e oferta do Programa Maior Cuidado.

Para a definição do local do novo Cras, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizou estudos com base em informações territoriais e índices de vulnerabilidade do município.

Segundo a PBH, em estudo recente, o Bairro Cabana do Pai Tomás foi identificado como o território mais vulnerável entre os que ainda não contavam com uma unidade.





Ainda de acordo com o Executivo municipal, foram feitas avaliações durante cerca de seis meses. O prédio escolhido é de propriedade da PBH, anteriormente cedido a uma organização da sociedade civil e que estava fechado. Após a decisão de uso para fins públicos, a cessão foi encerrada, e as obras de adaptação, iniciadas.





Mais 20 Cras





A prefeitura informou que está em fase de localização e validação de áreas próprias da PBH uma Parceria Público-Privada (PPP) para a instalação de 20 novos Cras na cidade. "O diagnóstico dos territórios de maior vulnerabilidade foi atualizado, identificando os elegíveis para a implantação das unidades e os terrenos públicos situados nesses territórios. A próxima etapa envolve a avaliação da adequação desses terrenos para a construção", declara em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

BRT Amazonas

Durante visita às obras, o prefeito comentou sobre a implantação do BRT na Avenida Amazonas, destacando a importância e a complexidade do projeto. “É uma obra complexa, uma das maiores de Belo Horizonte. Precisamos sentar com os municípios vizinhos para discutir seus limites e como o sistema seguirá em cidades como Contagem e Igarapé, por exemplo”, comenta

O BRT Amazonas será um sistema de transporte público coletivo por ônibus que atenderá ao Vetor Oeste da capital, abrangendo as regiões Central, Oeste e Barreiro, além de integrar a Região Metropolitana. A Avenida Amazonas será o eixo estruturante.

O investimento total previsto é de US$ 100 milhões, sendo US$ 80 milhões provenientes de financiamento junto ao Banco Mundial (BIRD) e US$ 20 milhões como contrapartida do município de Belo Horizonte.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata