Vídeo: bandidos roubam moto e a usam para assaltar postos de combustíveis

Dois criminosos, sendo um deles armado, assaltaram dois postos de combustíveis em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (8/7), após roubarem a moto de um motorista de aplicativo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi rendida com a ajuda de um terceiro homem e trancada no porta-malas de um carro.

Apesar do susto, o trabalhador foi encontrado pela PM e passa bem. Com a moto roubada, os assaltantes seguiram para dois postos da cidade e cometeram os crimes, levando pouco mais de R$ 840 em dinheiro.

Militares do 27º Batalhão realizaram buscas e conseguiram localizar um dos suspeitos no bairro São Pedro. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Segundo a PM, o homem tem várias passagens pela polícia por crimes semelhantes.

O outro envolvido nos assaltos ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

