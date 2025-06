Álvaro Damião embarca de volta ao Brasil após deixar Israel

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), já está a caminho do Brasil após deixar a Arábia Saudita na manhã desta terça-feira (17/6), no horário local. Ele faz parte de uma comitiva de 12 brasileiros que precisou sair às pressas de Israel devido à escalada de tensão na região, com ataques entre israelenses e iranianos.

Antes de embarcar, Damião publicou uma mensagem de agradecimento em suas redes sociais. “Obrigado ao governo brasileiro, de Israel, Jordânia, Arábia Saudita e a todos pelas manifestações de carinho! Em breve, possivelmente já nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, se Deus quiser!”, escreveu o prefeito.

O grupo deixou Israel na madrugada de segunda-feira (16/6) e passou pela Jordânia até chegar à Arábia Saudita, de onde seguiu rumo ao Brasil em um voo fretado pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB), filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também presente na viagem.

Os integrantes da comitiva estavam em um bunker em Kfar Saba no momento em que o conflito se intensificou. O retorno foi articulado após negociações envolvendo autoridades brasileiras e estrangeiras.