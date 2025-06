Damião chega à Jordânia e já tem data para retornar ao Brasil

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, e parte da comitiva de autoridades municipais brasileiras que estavam em Israel conseguiram deixar o país nesta segunda-feira (16/6). O grupo cruzou a fronteira terrestre rumo à Jordânia.

De acordo com o prefeito, a travessia entre a cidade de Kfar Saba, onde estavam abrigados, e a Jordânia durou cerca de cinco horas. A partir de agora, os integrantes seguem rotas diferentes: um grupo com nove pessoas embarca para a Arábia Saudita, de onde parte em voo direto para o Brasil; os demais retornarão em voos comerciais via Europa. Ainda segundo Damião, amanhã ele já deve estar de volta ao Brasil.

Segundo ele, o trajeto ocorreu sem intercorrências, apesar da tensão por deixar uma zona de guerra. Ainda de acordo com Damião, 12 autoridades optaram por sair por terra, enquanto outros seis permaneceram em Kfar Saba aguardando a reabertura do espaço aéreo israelense para retornar.

Damião estava em Israel desde a semana passada, onde participaria de uma feira sobre segurança pública a convite do governo israelense. A agenda foi suspensa após o início dos ataques entre Israel e Irã.