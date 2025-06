Com viagem de Damião a Israel, Juliano Lopes assume PBH por 14 dias

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Juliano Lopes (Podemos), assume nesta segunda-feira (9/6) o comando interino da Prefeitura de Belo Horizonte. A mudança de cargo ocorre em razão da viagem oficial do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) a Israel, iniciada neste domingo (8/6) e que vai até o dia 21.

Conforme ofício encaminhado pelo prefeito, ele estará participando do evento "Projetos Municipais para a Segurança Público e o Desenvolvimento Local". Durante este período, a vereadora Fernanda Altoé (Novo), 1ª vice-presidente da Câmara de BH, assume a presidência da Casa Legislativa.

A reportagem procurou Juliano Lopes para saber quais serão as prioridades à frente da Prefeitura nos próximos dias, mas segundo o parlamentar, ele ainda não definiu as agendas.

Esta é a segunda vez que Juliano Lopes assume interinamente a chefia do Executivo municipal. Em abril, ele ocupou o posto por ocasião da ida de Damião ao Peru, onde o prefeito participou de um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na ocasião, o gesto foi interpretado como uma sinalização de harmonia entre os Poderes.

No início do ano, os chefes de poderes começaram o ano em pé de guerra, com direito a ataques verbais públicos, após o embate entre a prefeitura e a "Família Aro" na disputa pela presidência da Câmara.