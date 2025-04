Damião sobre Juliano Lopes na PBH: 'Fico feliz pela felicidade dele'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), voltou a acenar positivamente para o presidente da Câmara Municipal (CMBH), Juliano Lopes (Podemos), durante agenda na capital mineira neste sábado (12/4). A chefia do Executivo ficou nas mãos do vereador durante a semana em que o prefeito cumpria agenda no exterior.

Álvaro retornou a Belo Horizonte na noite de sexta-feira (11/4) após ter passado a semana em Lima, no Peru, em um fórum internacional sobre parcerias público-privadas (PPPs). A viagem logo na semana seguinte à posse foi uma oportunidade para ceder o posto de comando do Executivo a Juliano Lopes.

Na segunda parte de sua agenda sabatina, Damião participou do 6º Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares de Belo Horizonte. Em entrevista durante o evento, ele disse que não conversou com Juliano Lopes depois de retornar da viagem, mas que o contato entre os dois foi constante ao longo da semana e voltou a ressaltar a relação apaziguada entre Prefeitura e Câmara.

“A gente não conversou ainda pessoalmente, mas nos falamos durante a semana por telefone. Ele ficou muito feliz e a gente também. Porque a cidade vai acontecer dessa forma. Não existe animosidade, não existe nada disso. A gente está mostrando claramente para as pessoas que todos nós estamos unidos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Belo Horizonte. Fiquei muito feliz. Feliz pela felicidade dele também”, afirmou Damião sobre o presidente do Legislativo Municipal.

Os chefes de poderes da capital mineira começaram o ano em pé de guerra, com direito a ataques verbais públicos, após o embate entre a prefeitura e a "Família Aro" na disputa pela presidência da Câmara. Com o falecimento do prefeito Fuad Noman (PSD) no fim de março e a assunção definitiva de Damião na PBH, as rotas, antes em via de colisão, tornaram-se paralelas, com seguidas manifestações de pacificação de ambas as partes.







