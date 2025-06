Prefeita viraliza dançando de biquíni e ultrapassa 1 milhão de seguidores

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A prefeita de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar (MDB), ganhou mais de 600 mil seguidores nos últimos dias, chegando a 1,3 milhão no Instagram. A avalanche de fãs se deu pela repercussão de um vídeo em que ela aparece dançando forró de biquíni. Na última quarta-feira (4/6).

A gravação, segundo a própria prefeita, foi publicada inicialmente em um perfil privado com pouco menos de 200 seguidores. "Me senti extremamente violada, porque esse vídeo foi há 15 dias, em Instagram privado, onde escolhi os seguidores a dedo e onde mostro momentos da Patrícia longe do trabalho, nada envolvendo meu profissionalismo, e eu fui traída por uma pessoa que estava nesse perfil", contou.

Após o vazamento, ela decidiu compartilhar o conteúdo na conta oficial. A publicação dividiu opiniões nas redes e levou Patrícia a rebater críticas.

"Infelizmente, o corpo de uma mulher incomoda mais do que a corrupção, a ineficiência ou o descaso na política", disse ela ao g1. "Quando um homem se diverte ou relaxa, é visto como autêntico. Mas, quando se trata de uma mulher, ela é julgada, como se isso anulasse sua competência", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reeleita em 2024 com 71,36% dos votos, Patrícia Alencar cumpre o segundo mandato à frente da prefeitura de Marituba.