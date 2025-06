Prefeita dança de biquíni nas redes sociais e causa polêmica na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar (MDB), chamou a atenção nas redes sociais ao publicar, nessa quinta-feira (5/6), um vídeo dançando de biquíni em seu perfil privado no Instagram. Mesmo sem estar na página oficial da prefeitura, muitas pessoas acusaram a política de falta de decoro.

"Infelizmente o corpo de uma mulher incomoda mais do que a corrupção, a ineficiência ou o descaso na política. Quando um homem se diverte ou relaxa, é visto como autêntico. Mas, quando se trata de uma mulher, ela é julgada, como se isso anulasse sua competência", afirmou em entrevista ao G1.

Patrícia tem 37 anos, é pernambucana e mãe de três filhos. Moradora de Marituba há 16 anos, ela disse que chegou a entrar na faculdade de Medicina, mas decidiu empreender e, posteriormente, entrou para a política. Ela foi eleita prefeita em 2020, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Ela foi reeleita em 2024, com 71,50% dos votos válidos.

Patrícia tem dois perfis no Instagram: um aberto, com mais de 700 mil seguidores, e outro privado, onde postou o vídeo polêmico. Não se sabe quem vazou as imagens, que circularam via WhatsApp. Parte do público criticou a postura da prefeita, dizendo que não condiz com o comportamento esperado para o cargo, comprometendo a imagem institucional de uma autoridade.

“Bonita, corpo escultural… A questão é: Ela pode postar esse tipo de vídeo? Pode. Ela deve???? Pessoas que ocupam cargo público deveriam se resguardar, sempre , desse tipo de exposição. A vida privada dela é só dela, mas deveria não se expor assim”, escreveu um perfil.

“Existe o decoro parlamentar e ela está ferindo. Deve levar uma punição leve, mas insistindo na exposição pode até perder o mandato. Decoro parlamentar está na Constituição e ela está totalmente fora do decoro com essa exposição”, pontuou outro.

Em seu perfil oficial, a prefeita publicou um story rebatendo as críticas. “A competência da mulher não pode ser medida pela roupa que ela veste”, afirmou.