Prefeito ganha bolo em aniversário da cidade e momento vira meme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A comemoração do aniversário de Belém (PA), no último domingo (12/1), no mercado Ver-o-Peso gerou um momento divertido. O prefeito Igor Normando (MDB) ganhou uma colherada de bolo na boca da erveira Beth Cheirosinha, que ainda lambe o talher em seguida. Não bastando a intimidade, a primeira-dama, Fabíola Cabral, faz uma cara de quem não gostou, o que gerou ainda mais memes.

feliz aniversario belem ?? pic.twitter.com/mwS0LNsqeQ — Victor Hugo (@victorugoss) January 12, 2025





A comemoração de 409 anos de Belém foi realizada no tradicional mercado da cidade e um dos mais famosos do país. Como parte da festa, foi distribuído um bolo de 12 metros de comprimento. Antes de partir o doce – feito com bolo de cupuaçu e castanha-do-pará – o prefeito puxou o parabéns e apagou as velhinhas.

Para celebrar a tradição da capital, ele decidiu dar o primeiro pedaço do bolo para a erveira. Foi quando o jornal Diário do Pará registrou o momento inusitado. Ao chegar para pegar o doce, Beth aproveita para dar um abraço no prefeito e, em seguida, dá o pedaço em sua boca.

Após lamber a colher do político, ela elogia. “Que delícia”. Ao mesmo tempo, a primeira-dama faz cara de poucos amigos. Mas não se sabe se é porque ela não gostou da atitude do marido ou se porque estava sendo esmagada, como é possível ver no vídeo.

O momento inteiro rendeu reações divertidas. “A cara da esposa do prefeito de Belém”, observou um perfil. “Eu nem tinha reparado… fiquei fascinado na senhorinha de azul lambendo a colher depois de dar na boca dele”, escreveu outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Com certeza ele dormiu no sofá”, disse mais um. “Muitas camadas. A mulher do prefeito horrorizada com tanto pobre. O prefeito sendo político. A mulher lambendo a colher depois de passar na boca do homem. Eu amo o Brasil”, apontou um quarto. Veja mais reações:

Morrendo com a esposa do prefeito d Belém kkkk https://t.co/Eotm2ihumA — mardrigo roconsini (@mxxxxxxxxx91) January 14, 2025





A mulher do prefeito de Belém assim https://t.co/1cAXAzpidE pic.twitter.com/pEzHthTnqA — yan (@yanksanto27899) January 14, 2025

A MULHER LAMBENDO A COLHER BABADA DO PREFEITO tinha q ser belém msm https://t.co/KjkRF6Vwsa — maico. (@kniveswy) January 14, 2025