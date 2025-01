Férias escolares: veja como manter as crianças seguras e evitar sustos

Durante as férias escolares, administrar o trabalho, os serviços domésticos e ainda dar atenção para as crianças é uma tarefa que exige esforço dobrado para os responsáveis. Com energia para gastar, os pequenos querem atenção para conversar, brincar, comer e outras diversas atividades diárias.

As multitarefas geram cansaço nos adultos, mas a falta de supervisão pode acarretar em situações de riscos aos filhos, como acidentes domésticos ou contato com criminosos no mundo virtual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano com crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos, e esse número aumenta em cerca de 25%, em média, nas férias escolares. Então, o que fazer neste cenário?

Pensando nisso, o professor Carlos André, educador e ativista pelos direitos da infância e autor do livro “Como agentes públicos se desviam e o impacto no direito das crianças” (2024), forneceu uma entrevista ao Estado de Minas explicando os principais riscos enfrentados nessa fase e como evitá-los.

Afogamento

O afogamento é uma das maiores causas de mortes infantis, sendo a principal causa entre as crianças de 1 a 4 anos.

Como precaução, é necessário haver a conscientização do perigo antes do mergulho nas águas do mar, rios e piscinas. Colocar a criança em aulas de natação é um bom caminho para reduzir riscos - o que não retira dos responsáveis o acompanhamento da criança ao entrar na água. Verificar o estado das bioas e se estão funcionando também é importante.

Queimaduras; devido à exposição solar

As queimaduras solares na infância podem ter consequências graves, aumentando as chances de desenvolver câncer de pele e melanoma mais tarde na vida. Portanto, implementar medidas protetivas desde cedo é crucial para garantir a longevidade da proteção da pele.

O protetor solar é indispensável e deve ser aplicado de 15 a 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado a cada duas horas ou após contato com a água ou transpiração excessiva. Não se deve esquecer de aplicar o filtro solar nas orelhas e nos lábios.

Desnutrição

Grande parte das pessoas acha que a desnutrição infantil é um problema apenas em países subdesenvolvidos. No entanto, crianças desnutridas existem em todo o mundo e não é caracterizada somente pela extrema magreza, mas sim pela deficiência de nutrientes no organismo. Crianças com péssimos hábitos alimentares, que vivem à base de fast-food, não consumindo alimentos ricos em vitaminas e minerais podem estar desnutridas.

Incentivar a criança a comer alimentos ricos em nutrientes, oferecer pequenas refeições em um intervalo de tempo regular e reduzir alimentos que são nocivos para a saúde, são práticas convenientes para evitar esse cenário.

Cansaço e privação de sono

A privação de sono infantil pode impactar não somente no desenvolvimento físico da criança, mas também pode ocasionar falta de atenção e concentração, deficiência de memória, irritabilidade, baixo rendimento motor, metabolismo desregulado e atrasos no desenvolvimento cognitivo.

Entre as maneiras para começar a lidar com a falta de sono do seu filho, está tentar estabelecer uma rotina. Muitas vezes, é apenas isto que uma criança precisa, pois ela ainda não sabe gerenciar adequadamente os seus horários.

Abusos sexuais domésticos

Em ambientes familiares, os pais tendem a acreditar que a esfera é totalmente segura, mas grande parte dos abusos infantis registrados, são praticados por familiares e por pessoas próximas. O que deve ser observado com bastante cuidado.

Por isso, a partir do primeiro ano completo de vida, quando existe a possibilidade da criança não estar sendo supervisionada por algum momento, ela precisa ser educada sobre seu corpo, o que é certo e o que é errado e quem pode tocá-la, etc.

Além disso, notar o comportamento da criança, ouvi-la e restringir o número de pessoas que podem ter contato físico com ela (como por exemplo, na troca de uma fralda), são medidas de cuidado em casos como esse.

Abusos sexuais no espaço virtual

Com o avanço da tecnologia e o contato cada vez mais prematuro com esse recurso, é necessário tomar alguns cuidados. O abuso virtual, que ocorre principalmente por conta dos jogos online, acontece em momentos de baixa supervisão dos pais. O perigo não está diretamente nos jogos, por exemplo, mas se a criança está interagindo com pessoas desconhecidas por meio dele.

Por isso, monitorar a criança, entender o que ela está fazendo e estabelecer um diálogo informativo sobre os perigos, é fundamental.

Devido às longas jornadas de trabalho e a falta de conciliação com os períodos de férias das crianças, é uma realidade que muitos pais não conseguem dar atenção integral aos filhos. Porém, como estratégias para equilibrar todas essas demandas, o Professor Carlos André indica fazer chamadas de vídeos frequentes, instalar um sistema de câmeras em casa, se for possível economicamente e, caso a criança tenha uma babá, manter o contato com ela ao longo do dia.



A melhor forma de evitar qualquer situação de perigo, é focar na educação da criança e dar o exemplo: "As crianças são educadas pelo exemplo. Ver os pais fazendo ou deixando de fazer algo, leva a criança a absorver isso ao longo da vida”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos