Jorginho Mello brinca em separar o Brasil: 'Passamos uma trena'

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), fez uma brincadeira fazendo referência ao movimento separatista "O Sul é o Meu País", que propõe a separação dos Estados do Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - do restante do Brasil. A fala ocorreu durante um evento de construção civil em Curitiba, no Paraná, na última quinta-feira (12/6), e viralizou nas redes sociais.

"Temos dois candidatos à Presidência da República aqui. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos 'o Sul é nosso país', né?", disse o governador rindo. Na ocasião, ele se direcionava aos governador Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr. (Paraná), ambos do PSD.

Em outro momento, Mello ainda brincou sobre um erro de medição geográfica que fez com que uma área, equivalente a 500 campos de futebol, que pertencia ao Paraná, na verdade, fosse recalculada e atribuída a Santa Catarina.

"As divisas estavam meio erradas, aí passamos a régua, ele foi generoso e deixou nós pegarmos. Mas não tinha muita coisa boa em cima, não,” comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia