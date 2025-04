Eduardo Leite quer ser candidato à Presidência, mas futuro é incerto

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que tem "disposição" para construir uma candidatura à Presidência da República em 2026. Em entrevista, ele destacou que ainda não há definição sobre em qual partido levará o projeto adiante, uma vez que aguarda a conclusão do processo de fusão entre PSDB e Podemos, prevista para o fim deste mês.

Com 24 anos de filiação ao PSDB, Leite evita cravar a permanência na sigla. “Nunca tive outro partido político. Foi o partido onde tive meu espaço para meu crescimento, onde aprendi muito, [a legenda] deu grande contribuição ao país. Estamos fazendo a leitura do ambiente político para entender onde melhor posso cumprir meu papel na política", disse em entrevista à Folha de S. Paulo. Segundo ele, a decisão sobre seu destino partidário deve ser anunciada em maio.

O governador reconhece que, dependendo dos rumos que o PSDB tomar, pode buscar outra legenda. Seu nome é cotado no PSD, de Gilberto Kassab.

"Se o meu movimento for em direção a outro partido, e não a permanência no que vier a ser o PSDB na sua fusão, será por enxergar a oportunidade de não apenas participar, mas também de liderar o projeto. Mesmo que isso eventualmente não se confirme, mas onde eu veja a oportunidade de mostrar a minha capacidade de liderar um projeto para o país", disse.

Questionado sobre as conversas envolvendo o PSD, Leite reconheceu afinidades, mas afirmou que sua decisão será baseada em afinidades de visão de país e na possibilidade concreta de protagonismo.

"Na família, a gente não concorda em tudo. Não vai ser em um partido político em que você vai ter pensamentos idênticos, mas onde haja pessoas em quem eu consiga enxergar sinergia, sintonia de pensamento do país com disposição de construir esse projeto, e onde eu veja a oportunidade também de protagonizar", afirmou.

Sobre a eleição de 2026, Leite deixa claro seu desejo de disputar o Planalto. Para ele, a atual polarização política é prejudicial ao país e precisa ser superada. Apesar da vontade, Leite pondera que uma candidatura à Presidência depende de fatores que vão além de sua aspiração pessoal.

"Tenho a absoluta compreensão de que não é apenas sobre o meu desejo e a minha aspiração. Jamais vou colocar o meu desejo e a minha aspiração acima de um projeto de país. Se outra pessoa melhor conseguir apresentar dentro desse grupo a capacidade de liderar esse projeto, estou perfeitamente em sintonia de construir junto com outra pessoa que lidere esse projeto. Não é sobre aspiração pessoal. É sobre desejo de contribuição", disse.