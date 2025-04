Aécio não sabe se disputará cargo em 2026 e atua para 'consolidar centro'

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) disse que seu partido deve anunciar até o fim de abril a fusão com o Podemos. Segundo ele, a intenção é criar uma legenda forte que aponte ao país "um caminho ao centro, que dialogue com os extremos, mas que permita ao Brasil agir como Getúlio (Vargas), Tancredo (Neves) e tantos outros lá atrás, de forma generosa e desprendida". Além disso, declarou que não sabe se vai disputar algum cargo no Executivo na próxima eleição.

Para o ex-governador, que também já foi candidato a presidente da República em 2014, o “Brasil não se resume a essa polarização que está aí hoje”.

Sobre ser postulante a algum cargo no Executivo, afirma que não pensa nisso no momento e que seu projeto atual é fortalecer o centro para escapar da polarização dos dias atuais. "Não tenho ainda uma decisão tomada (sobre ser candidato), mas não trabalho por isso. Trabalho para consolidar uma nova força de centro, de centro democrático no Brasil, a partir da fusão do PSDB com o Podemos”, destaca.

O deputado ainda ironizou as previsões de que a legenda, que teve um péssimo desempenho nas eleições gerais de 2022 (governador, senador e deputados), iria acabar e assegurou que o partido vai ressurgir "mais forte do que nunca".

"Ao contrário do que presumiam alguns, eu costumava brincar que aqueles que mandavam coroas de flores para o velório do PSDB vão ter que pedir reembolso, porque o PSDB vai ressurgir mais forte do que nunca aliado ao Podemos”, afirmou.

O PSDB, partido que governou o país duas vezes com Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1993-2002) e, durante duas décadas, polarizou com o PT a disputa nacional, sempre figurando entre as maiores bancadas no Congresso Nacional, teve nas eleições de 2022 seu pior desempenho e hoje figura na lanterna entre as legendas com representação federal.

Com a fusão, as duas legendas poderão ter 25 deputados federais, 13 deles tucanos. No Senado, o PSDB tem três cadeiras, e o Podemos, quatro. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o partido tem somente dois deputados, e na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) não tem nenhum vereador.

Já o Podemos tem um deputado estadual e três vereadores na capital, entre eles o presidente da CMBH, Juliano Lopes. Na Câmara dos Deputados, ambas as legendas têm somente dois representantes.