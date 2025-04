Tancredo Neves é homenageado em missa e memorial é reinaugurado

Uma missa em homenagem ao presidente da República, Tancredo Neves, que morreu em 21 de abril de 1985, antes mesmo de ser empossado, foi realizada nesta manhã, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, sua terra natal.

A cerimônia contou com a presença de familiares de Tancredo, entre eles o deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), seu neto. Quem também prestigiou a cerimônia foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Durante a missa, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao papa Francisco, que morreu nesta madrugada aos 88 anos. Familiares de Tancredo Neves fizeram uma homenagem em frente ao túmulo do presidente e de sua esposa, Risoleta Neves, no Cemitério São Francisco de Assis.

Após a missa, celebrada pelo monsenhor Geraldo Magela, foi feita uma celebração no mausoléu da família, onde Tancredo está enterrado. Na sequência será reinaugurado o Memorial Tancredo Neves, inaugurado em 1990.

O Memorial Tancredo Neves estava em obras de reforma. O espaço, situado em um casarão do século 18, no Centro Histórico de São João del-Rei, reúne um rico acervo com documentos e fotos que retratam a trajetória do ex-presidente e de outros protagonistas de um importante período da história política brasileira.